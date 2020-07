Liverpool : Suarez ne faisait pas dans la dentelle à Anfield !

Pour la légende Steven Gerrard (Rangers), l’attaquant Luis Suarez (FC Barcelone) était déjà hors normes à Liverpool.

Par le biais de la BBC, le manager des Glasgow Rangers a souligné le fait que le goleador n’avait « aucun respect pour personne »… en tout cas sur le terrain. Au fil des années, Gerrard avait constaté que « de nombreux attaquants » recrutés à Anfield avaient « du respect pour des joueurs comme Jamie Carragher ». Pour sa part, Suarez ne faisait aucun cadeau « à l’entraînement ».

Très vite, l’ex-milieu des Reds était persuadé qu’il « allait être un des meilleurs joueurs de Liverpool ». Sur le rectangle vert, « El Pistolero » allait « au duel » sans retenir ses coups. Il levait notamment « les coudes » pour secouer tel ou tel adversaire direct. En constatant cela, Steven Gerrard s’était dit que qu’on ne voyait pas cela « normalement à l’entraînement ».

Suarez est un vrai bulldozer

Aux yeux de « Stevie G », son ancien coéquipier Suarez « écraserait n’importe qui et accrocherait n’importe quel défenseur au mur à tout moment ». Entre janvier 2011 et juillet 2014, Luis Suarez avait régalé souvent les supporters de Liverpool. L’Uruguayen avait disputé 133 matches toutes compétitions confondues avec l’équipe anglaise. A la clé, 82 buts et 47 passes décisives avant son départ au FC Barcelone.

