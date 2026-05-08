RC Lens : Robin Risser savoure la qualification historique en Ligue des champions

Le RC Lens peut exulter. Grâce à son succès précieux face au FC Nantes (1-0), le club artésien a officiellement validé son retour en Ligue des champions, trois ans après sa dernière campagne européenne.

Dans une soirée tendue et pleine d’émotions à Bollaert, les Sang et Or ont fini par faire la différence grâce au phénomène Mezian Mesloub, auteur d’un but seulement 18 secondes après son entrée en jeu.

Mais après le coup de sifflet final, un autre homme symbolisait parfaitement le soulagement lensois : Robin Risser.

Robin Risser, le mur qui a porté Lens vers la C1

Très solide tout au long de la rencontre, le gardien lensois a encore répondu présent dans les moments importants. Face à une équipe nantaise qui jouait sa survie en Ligue 1, le portier des Sang et Or a rassuré sa défense avec plusieurs interventions décisives.

Au terme de la rencontre, l’ancien Strasbourgeois avait d’ailleurs du mal à cacher son émotion.

« C’est une vraie belle soirée, je pense que tout le groupe attendait ça. On voulait valider ce ticket », a-t-il confié après la rencontre.

Lens restait pourtant sur plusieurs frustrations face à Brest et Nice, avec des points laissés en route dans la course au sommet. Cette fois, les hommes de Pierre Sage ont tenu bon jusqu’au bout.

Une qualification qui récompense toute une saison

Avec cette victoire, le RC Lens sécurise officiellement sa place parmi les plus grands clubs européens pour la saison prochaine.

Une énorme récompense pour un groupe qui a souvent dû composer avec les blessures, les absences et une énorme pression dans le sprint final.

Robin Risser l’a lui-même rappelé après la rencontre :

« On est tombés à Brest, à Nice… mais ce soir, on fait le boulot face à une belle équipe de Nantes qui jouait sa survie. »

Lens retrouvera donc la Ligue des champions avec l’ambition de revivre les grandes soirées européennes qui avaient marqué les supporters artésiens lors de leur précédente participation.

Lens veut encore rêver face au PSG

Si la qualification est désormais validée, les Lensois ne veulent pas terminer la saison en roue libre.

Les Sang et Or affronteront le PSG mercredi prochain dans un choc qui pourrait encore relancer la course au titre.

Avec seulement trois points d’écart provisoirement, le club nordiste garde une infime lueur d’espoir.

Robin Risser préfère toutefois savourer avant de penser au Parc des Princes.

« On va bien profiter ce soir, après on va récupérer et on verra mercredi ce qu’il va se passer », a conclu le gardien lensois.

Une chose est certaine : à Lens, la fête ne fait probablement que commencer.