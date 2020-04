Mercato : Messi vers la sortie à cause du « Barçagate » ?

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, ne s’inquiète pas trop au sujet du « Barçagate » et de l’avenir de Lionel Messi.

Rappelons tout d’abord que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, est pointé du doigt depuis déjà plusieurs jours. Certains de ses anciens collaborateurs lui reprochent notamment d’avoir sollicité les services d’une société pour nuire à ses détracteurs. Certains joueurs, dont Gerard Piqué ou encore Lionel Messi, auraient fait les frais de cette « campagne » via les réseaux sociaux.

Pour Emili Rousaud (ex-vice président du club), Bartomeu a procédé ainsi afin d’être réélu au poste de président du FC Barcelone. Par le biais de la chaîne TV3, le coach Quique Setien a déclaré que « les crises » sont « des choses normales » dans chaque écurie. En revanche, le technicien a déploré le fait que ces dernières soient « communiquées aux médias ».

Messi n’a pas la bougeotte

Le successeur d’Ernesto Valverde préférerait « travailler dans un environnement plus calme » mais il fait avec comme on dit. Des médias justement estiment que ce bazar pourrait inciter Messi à changer d’air lors du mercato estival. Sur ce point, Setien n’est pas vraiment inquiet. « Je ne pense pas que ce qui s’est passé va inciter un joueur comme Messi à s’interroger s’il souhaite ou non rester avec le club. »

« Je suis sûr qu’il terminera sa carrière au Camp Nou. » L’attaquant argentin a broyé récemment la rumeur qui l’expédiait éventuellement à l’Inter Milan. Logiquement, Messi devrait continuer sa route au FC Barcelone… malgré le « Barçagate » qui sème la pagaille à tous les niveaux.

