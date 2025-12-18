OM : les confidences de Pablo Longoria sur le contrat de Mason Greenwood

Mason Greenwood réalise un début de saison remarquable sous le maillot de l’Olympique de Marseille. En 21 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais affiche des statistiques de premier plan (14 buts, 4 passes décisives), au point de s’imposer comme l’un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 depuis le coup d’envoi de l’exercice.

Des performances qui n’échappent évidemment pas à la direction olympienne. Présent devant les médias, le président Pablo Longoria a apporté des précisions inédites sur la situation contractuelle de Greenwood, révélant un mécanisme peu connu lié à une éventuelle qualification européenne.

« Aujourd’hui, nous détenons 60 % des droits économiques de Mason Greenwood. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, ce pourcentage passerait à 65 % », a expliqué le dirigeant espagnol, soulignant l’intérêt stratégique du dossier pour le club marseillais.

Longoria n’a pas caché sa satisfaction face à l’évolution de l’attaquant, saluant autant son talent que le travail réalisé en interne. « Nous sommes très contents de son évolution. On connaît son potentiel, mais le travail de Roberto De Zerbi avec lui est extraordinaire. Mason cherche toujours à progresser et nous voulons une continuité avec lui », a-t-il ajouté.

Une future plus value à la revente pour l’OM?

Révélé très jeune à Manchester United, Greenwood avait vu sa trajectoire brutalement freinée par des problèmes extra-sportifs de violences conjugales. Après un passage de relance en Espagne, l’attaquant semble avoir retrouvé toutes ses sensations à Marseille, où il s’est rapidement imposé comme un élément central du projet.

Si l’OM ne détient pas encore la totalité des droits du joueur, le club entend clairement tirer profit de cette renaissance sportive. Entre ambitions européennes et valorisation économique, le dossier Greenwood s’inscrit déjà comme l’un des enjeux majeurs de la saison olympienne.