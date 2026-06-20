Loto FDJ : les numéros gagnants du samedi 20 juin 2026

Le tirage Loto du samedi 20 juin 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, les dix codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Les résultats du Loto sont désormais connus pour ce samedi 20 juin 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de vérifier s’ils font partie des gagnants de ce nouveau rendez-vous proposé par la Française des Jeux.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 4 128 521. Les participants ayant souscrit à cette option peuvent consulter leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du samedi 20 juin 2026 5 16 31 37 41 Numéro Chance : 5 NUMÉRO 7 : 4 128 521

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

B 1077 8371

C 9312 3351

D 2206 2916

D 3583 8376

H 6571 5645

H 8233 1368

L 5313 0075

N 8730 6922

O 8655 8377

V 5640 3185

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète permettant de décrocher le jackpot de 4 millions d’euros mis en jeu lors de ce tirage.

La cagnotte grimpe donc à 5 millions d’euros pour le prochain rendez-vous du Loto.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il suffit de présenter son reçu auprès d’un détaillant agréé afin d’effectuer les vérifications nécessaires.

Les gains les plus importants peuvent être récupérés dans un centre de paiement FDJ, tandis que les grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Le prochain tirage Loto aura lieu le lundi 22 juin 2026 avec un jackpot estimé à 5 millions d’euros. Les joueurs ont jusqu’à 20h15 pour enregistrer leur grille et tenter leur chance.