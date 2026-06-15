LOTO FDJ : Les numéros gagnants du lundi 15 juin 2026

Le tirage du Loto du lundi 15 juin 2026 a livré son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le numéro Chance, les dix codes gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Les résultats du Loto sont désormais connus pour ce lundi 15 juin 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec la combinaison tirée au sort afin de savoir s’ils font partie des gagnants de ce nouveau tirage.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 5 492 965. Les participants ayant souscrit à cette option peuvent vérifier leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du lundi 15 juin 2026 23 25 29 46 49 Numéro Chance : 1

NUMÉRO 7 : 5 492 965 Codes Loto gagnants de 20 000 € : B 4960 6911 • H 7921 6726 • J 1790 0899 • J 6136 9772 • J 9163 1727 N 9281 0179 • P 8388 8443 • Q 5680 8081 • W 9486 4101 • W 9503 6279

Jackpot non remporté

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison gagnante complète lors de ce tirage. Le jackpot de 2 millions d’euros n’a donc pas trouvé preneur.

La cagnotte continue ainsi de grimper et atteindra 3 millions d’euros lors du prochain tirage organisé par la Française des Jeux.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les grilles validées dans un point de vente, il est possible de récupérer ses gains auprès d’un détaillant agréé, dans la limite des plafonds prévus par la Française des Jeux.

Les gains les plus importants nécessitent une prise en charge dans un centre de paiement FDJ, tandis que les grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Le prochain tirage du Loto aura lieu le mercredi 17 juin 2026 avec un jackpot estimé à 3 millions d’euros. Les joueurs ont jusqu’à 20h15 pour valider leur grille et tenter leur chance.