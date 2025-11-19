Découvrez les résultats du tirage Loto de ce mercredi 19 novembre 2025.

La Française des Jeux FDJ mettait en jeu une cagnotte de trois millions d’euros, l’un des montants les plus modestes du Loto mais suffisamment attractif pour susciter de nombreuses participations. Aucun joueur n’a toutefois réussi à trouver la combinaison complète.

Deux participants ont cependant coché les cinq bons numéros, sans le numéro Chance. Chacun empoche 85 074,20 €. Comme à chaque tirage sans gagnant du rang 1, la cagnotte repart à la hausse.

Le jackpot s’élève désormais à quatre millions d’euros et continuera de progresser tant qu’il ne sera pas remporté, le Loto ne prévoyant aucun plafond. Les gains exceptionnels restent rares mais possibles : un joueur a déjà décroché 30 millions d’euros, tandis que la moyenne des jackpots gagnés tourne autour de cinq millions.

Combinaison gagnante du mercredi 19 novembre 2025

24 – 26 – 33 – 45 – 46 / 2

Joker+ : 9 278 459

2ᵉ tirage : 13 – 33 – 35 – 41 – 47

10 codes gagnants :

W 8676 2534 – P 2258 7856 – N 0217 0619 – G 6012 8115 – G 9618 6337 –

O 8758 9540 – Q 6146 5490 – B 7806 6034 – G 7150 2850 – K 2961 4268

À noter : samedi dernier, un joueur avait décroché les 20 millions d’euros mis en jeu. Un autre parieur, tout près du jackpot, avait validé une grille à cinq numéros sans le Chance et remporté 272 539,30 euros.

Un super jackpot Euromillions en vue

L’attention se tourne désormais vers l’Euromillions de vendredi. La super cagnotte atteint les 150 millions d’euros, un montant exceptionnel qui suscite déjà un fort engouement. Les prises de jeu sont ouvertes jusqu’à 20 h 15, avec une grille classique à 2,50 €.

Chaque soir, retrouvez sur Footlegende.fr les derniers résultats loto