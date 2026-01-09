PSG-OM : Après la défaite de son équipe, Roberto De Zerbi rend hommage à Luis Enrique

Battus aux tirs au but mais salués par leur rival, les Marseillais ont quitté le Trophée des Champions la tête haute. Après les compliments appuyés de Luis Enrique, Roberto De Zerbi a répondu avec élégance, reconnaissant la stature européenne du PSG et de son entraîneur. Une passe d’armes verbale respectueuse, à l’image d’un Classique tendu mais riche sur le plan du jeu.

Malgré la victoire finale du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 t.a.b.), le Trophée des Champions a laissé une impression forte : celle d’un OM capable de rivaliser dans le contenu. Une réalité assumée par Luis Enrique, qui n’a pas hésité à saluer publiquement le travail de son homologue marseillais. « Je dois féliciter De Zerbi, que tout le monde critique. C’est un très bon coach », a glissé l’entraîneur parisien.

En zone mixte, Roberto De Zerbi a répondu avec la même classe. L’Italien n’a pas seulement accepté le compliment, il l’a renvoyé avec une admiration assumée pour son confrère espagnol. « Luis Enrique est un grand coach. Je reconnais qu’ils sont la meilleure équipe d’Europe. Ça me fait plaisir qu’il ait reconnu qu’on était meilleurs. Il reste une icône, comme Guardiola. Il est parmi les trois meilleurs coaches du monde», répond-il.

Des mots forts, qui traduisent à la fois la lucidité du technicien marseillais et le niveau d’exigence qu’il souhaite installer à l’OM.

Luis Enrique et le secret des tirs au but

Avant cette réponse de De Zerbi, Luis Enrique était revenu en conférence de presse sur un autre élément clé de la soirée : la réussite exceptionnelle du PSG dans l’exercice des tirs au but. Depuis décembre 2024, les Parisiens ont remporté cinq séances consécutives, un chiffre qui interroge.

Pour le coach espagnol, il ne s’agit pas seulement de réussite. « Il y a des personnes qui disent que c’est de la chance. Peut-être qu’il y a une part de chance, mais aujourd’hui, les entraîneurs des gardiens et les gardiens ont des informations sur tout le monde. »

Luis Enrique insiste sur la préparation, la qualité des tireurs et le niveau de ses gardiens pour expliquer cette constance. « On a de très bons joueurs pour frapper et des gardiens de très haut niveau. C’est une combinaison fantastique»

Malgré la défaite, l’OM ressort grandi de ce Classique, reconnu par son rival et porté par un entraîneur dont le travail commence à s’imposer dans le paysage. Un match sans trophée, mais riche en enseignements pour la suite de la saison.