Everton – Liverpool : derby sous tension, compos probables et absents

Premier derby de la Mersey dans le nouveau stade d’Everton, forme contrastée, nombreux absents… Tous les ingrédients sont réunis pour un choc indécis entre les Toffees et les Reds.

Le derby de la Mersey s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Ce dimanche, Everton accueille Liverpool dans son nouveau stade pour une affiche chargée d’enjeux, entre ambition européenne et quête de relance.

Sur la pelouse, deux dynamiques opposées. Les Toffees avancent avec confiance, tandis que les Reds cherchent encore à se reconstruire après une période agitée.

Everton en pleine confiance

Les hommes de David Moyes restent sur une série encourageante. Leur nul arraché face à Brentford (2-2) dans les dernières secondes a confirmé leur solidité mentale.

À un point seulement de la sixième place, Everton peut rêver d’Europe. Une progression notable pour un club longtemps englué dans la lutte pour le maintien ces dernières saisons.

Le collectif apparaît équilibré, avec une base défensive solide et un milieu complémentaire capable de faire la différence dans les moments clés.

En face, la situation est plus délicate pour Liverpool. Éliminés sèchement par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, les Reds peinent à retrouver leur régularité.

Malgré une victoire face à Fulham, la dynamique reste fragile avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Autre inquiétude : les performances à l’extérieur. Liverpool reste sur une série négative loin de ses bases, un facteur qui pourrait peser dans ce derby.

Les deux équipes devront composer avec plusieurs forfaits importants.

Du côté d’Everton, Jack Grealish est indisponible.

Liverpool est davantage touché, avec notamment les absences de Hugo Ekitike, Alisson Becker, Wataru Endo, Conor Bradley, Giovanni Leoni et Joe Gomez.

Une cascade de blessures qui complique encore la tâche d’Arne Slot dans cette période délicate.

Les compos probables

Everton : Pickford – O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Garner, Gueye – McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto

Liverpool : Mamardashvili – Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Jones – Salah, Wirtz, Ngumoha – Isak

Au-delà de la rivalité historique, ce match pourrait peser lourd dans la fin de saison des deux clubs.

Everton veut confirmer son renouveau et se rapprocher de l’Europe. Liverpool, lui, n’a plus le droit à l’erreur s’il veut sécuriser sa place dans le top 4.

Entre pression, fierté et enjeux sportifs, ce derby de la Mersey s’annonce explosif.