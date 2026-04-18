Everton – Liverpool : David Moyes pique les Reds et relance le derby

À la veille du derby de la Mersey, David Moyes a répondu aux critiques d’Arne Slot sur l’arbitrage. Avec une pointe d’ironie, le manager d’Everton rappelle que Liverpool a rarement été désavantagé à Anfield.

Le derby de la Mersey s’annonce électrique. À l’approche du choc entre Everton et Liverpool, David Moyes a ajouté une dose de tension en répondant aux récentes déclarations d’Arne Slot sur l’arbitrage.

Le manager écossais n’a pas éludé le sujet. S’il reconnaît les qualités de son homologue, il refuse en revanche de valider ses plaintes. Et sa réponse est aussi directe que piquante.

Moyes ironise sur l’arbitrage à Anfield

Face aux critiques venues du camp de Liverpool, David Moyes a choisi l’ironie. Selon lui, les Reds sont mal placés pour se plaindre des décisions arbitrales.

« C’est un excellent entraîneur, mais je ne suis pas certain d’approuver ses plaintes. Tout le monde sait qu’au fil des années, Liverpool a souvent bénéficié de décisions favorables », a-t-il lancé.

L’Écossais s’appuie sur son expérience pour défendre son point de vue, lui qui a connu plusieurs passages sur le banc des Toffees face à leur rival historique.

Pour Moyes, la question dépasse l’actualité immédiate. Il évoque un sentiment partagé par de nombreux entraîneurs en Angleterre.

« Nous avons dû composer avec cela pendant des années à Anfield. Très peu de décisions vont à l’encontre de Liverpool là-bas », a-t-il insisté.

Une sortie qui relance forcément le débat autour de l’influence supposée des grandes équipes dans les décisions arbitrales, un sujet récurrent en Premier League.

Ce derby intervient dans un contexte particulier. Everton réalise une saison solide et pointe à seulement quelques points des places européennes.

À l’inverse, Liverpool traverse une période plus délicate. Les résultats récents ont fragilisé la position d’Arne Slot, sous pression après une série irrégulière.

Moyes, lui, préfère relativiser. « Ce métier manque d’équilibre. Vous pouvez être un héros un jour et remis en question le lendemain », a-t-il rappelé.

Everton vise l’Europe

À six journées de la fin, les Toffees jouent gros. Une qualification européenne, impensable il y a encore peu, est désormais un objectif crédible.

Mais Moyes reste fidèle à sa philosophie : avancer étape par étape. « Il faut rester réaliste. Construire prend du temps », a-t-il conclu.

Une chose est sûre : entre ambitions sportives et tensions verbales, ce derby de la Mersey s’annonce brûlant.