Mercato : Modric, de retour au Real Madrid ?

Le nom de Luka Modric continue de résonner du côté du Santiago Bernabéu. Véritable légende du Real Madrid, le milieu croate pourrait bien retrouver le club madrilène dans un rôle inattendu. Selon plusieurs informations venues d’Italie, son retour ferait partie des idées évoquées dans les coulisses du club dans le cadre d’un possible changement sur le banc.

Le média italien Tuttosport affirme en effet que Massimiliano Allegri, pressenti pour devenir l’entraîneur du Real Madrid, aurait formulé certaines conditions pour accepter le poste. Parmi elles, une proposition qui ne devrait pas laisser les supporters indifférents : faire revenir Modric au club.

Modric dans un nouveau rôle

Mais il ne s’agirait pas d’un retour sur la pelouse. L’ancien Ballon d’Or pourrait rejoindre le staff technique madrilène.

Toujours selon la presse italienne, Allegri souhaiterait s’appuyer sur l’expérience et l’aura de Modric pour accompagner la nouvelle génération. L’idée serait de créer un lien fort entre l’histoire récente du club et le futur projet sportif.

Après plus d’une décennie au sommet avec le Real Madrid, le Croate incarne en effet une période dorée de l’histoire du club. Arrivé en 2012, Modric a remporté de nombreux titres majeurs, dont plusieurs Ligues des champions, devenant au fil des saisons l’un des symboles du succès madrilène.

Même après la fin de sa carrière de joueur, Modric reste une référence pour de nombreux joueurs du Real Madrid. Son professionnalisme, sa vision du jeu et sa capacité à gérer les grands rendez-vous européens ont marqué plusieurs générations de footballeurs.

Le voir intégrer l’encadrement technique permettrait aussi de transmettre cette culture du Real Madrid aux jeunes talents du club.

Pour Allegri, disposer d’une figure comme Modric dans son staff représenterait un atout important, notamment pour faciliter la transition entre l’ancienne génération et la nouvelle.

Un autre souhait pour le milieu de terrain

La presse italienne évoque également une autre demande du technicien italien : le recrutement d’Adrien Rabiot.

Le milieu français est considéré comme un joueur clé dans le système d’Allegri. Son volume de jeu, sa polyvalence et sa capacité à équilibrer le milieu de terrain seraient particulièrement appréciés par l’entraîneur.

Dans ce scénario, Modric incarnerait la mémoire du club tandis que Rabiot pourrait représenter un renfort pour l’avenir du milieu madrilène.

Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise par le Real Madrid concernant son futur entraîneur ou la composition du staff technique.

Mais une chose est certaine : l’idée de revoir Modric revenir au club, même dans un rôle différent, ne manquerait pas de susciter l’émotion des supporters madrilènes.

Après avoir écrit certaines des plus belles pages de l’histoire récente du club, la légende croate pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre… cette fois depuis le banc.