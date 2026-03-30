Équipe de France : les Bleus confirment leur statut au classement FIFA

Après deux victoires convaincantes, l’équipe de France consolide sa place parmi les meilleures nations mondiales au classement FIFA.

L’équipe de France poursuit sa montée en puissance. À l’issue de la trêve internationale de mars, les hommes de Didier Deschamps ont réalisé une belle opération au classement FIFA, confirmant leur place sur le podium mondial.

Grâce à deux succès face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1), les Bleus ont renforcé leur total de points et se positionnent désormais à la deuxième place, juste derrière l’Espagne et devant l’Argentine.

Si le classement FIFA reste symbolique, il n’en demeure pas moins révélateur de la dynamique actuelle. En dominant deux adversaires de calibre international, l’équipe de France a envoyé un message clair à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Avec 1877 points, les Bleus restent au contact immédiat des meilleures nations, confirmant leur statut de prétendant sérieux au titre mondial.

Dans le détail, l’Espagne conserve la tête, mais la France réduit l’écart, tandis que l’Argentine complète le podium.

Au-delà des chiffres, c’est surtout la manière qui rassure. L’équipe de France a affiché de la maîtrise, de la profondeur d’effectif et une capacité à s’adapter, même avec des compositions différentes.

Cette dynamique positive intervient à un moment clé, alors que les Bleus retrouveront la compétition officielle en juin, quelques semaines avant le début du Mondial.

Dans un contexte où la concurrence s’annonce particulièrement relevée, cette montée en puissance tombe à point nommé.

L’équipe de France aborde désormais la dernière ligne droite de sa préparation avec confiance et ambition, bien décidée à jouer les premiers rôles sur la scène internationale.

Le classement FIFA au 30 mars 2026