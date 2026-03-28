Équipe de France : Philippe Montanier fait le bilan de la prestation face au Brésil

Après la victoire de la France face au Brésil (1-2), plusieurs techniciens passés par la Ligue 1 ont livré leur analyse. Et le constat est globalement positif pour Philippe Montanier.

Opposée au Brésil en match amical, l’équipe de France s’est imposée avec maîtrise (1-2), au terme d’une rencontre globalement dominée, notamment en première période. Une prestation qui n’a pas laissé insensibles certains observateurs du football français.

Parmi eux, Philippe Montanier, aujourd’hui à la tête de l’AS Saint-Étienne, s’est montré particulièrement élogieux à l’égard des Bleus, évoquant la richesse de l’effectif tricolore.

Dans un entretien accordé à la presse, le technicien français a insisté sur la profondeur du vivier français, en relayant également une discussion avec Adi Hütter :

« On a tellement de ressources, tellement de grands joueurs […] En France, il vous arrive des joueurs par dizaines tous les ans. Vous perdez (Antoine) Griezmann et vous récupérez (Michael) Olise ».

Un constat qui illustre la capacité de renouvellement de l’équipe de France, capable de maintenir un haut niveau de compétitivité malgré les transitions.

Une domination nette sur le match

Au-delà du résultat, la prestation collective a également retenu l’attention. Les Bleus ont affiché une nette maîtrise dans le jeu, notamment avant la pause.

« Il y a eu une grosse intensité en première période […] On a été 22 fois dans leur surface, on a eu 66 % de possession, on a rarement été mis en danger », a détaillé Philippe Montanier.

Malgré une seconde période plus équilibrée, l’impression générale reste celle d’une équipe de France dominante dans l’ensemble des compartiments du jeu.

À quelques mois des grandes échéances internationales, cette performance face au Brésil confirme en tout cas le potentiel et la densité d’un groupe capable de rivaliser avec les meilleures nations.