Brésil – France : qui est Guido Gonzales Jr, l’arbitre du match ?

Le choc amical entre la France et le Brésil, prévu ce jeudi soir aux États-Unis, sera dirigé par un arbitre encore peu connu du grand public européen.

À l’occasion de la rencontre entre la France et le Brésil au Gillette Stadium de Foxborough, c’est Guido Gonzales Jr qui a été désigné pour officier au sifflet. Âgé de 37 ans, l’arbitre américain évolue principalement en Major League Soccer, où il fait partie des officiels expérimentés.

Pour cette rencontre, il sera accompagné de ses compatriotes Nick Uranga et Cory Richardson en tant qu’assistants, tandis qu’Armando Villarreal officiera comme quatrième arbitre.

Il s’agira d’une première pour Guido Gonzales Jr avec les Bleus. S’il possède déjà une certaine expérience internationale, notamment dans les éliminatoires de la Coupe du monde en zone CONCACAF, il n’avait encore jamais été désigné pour arbitrer l’équipe de France.

Comme le souligne son parcours, il a déjà dirigé plusieurs rencontres internationales sur le sol nord-américain, notamment des matchs amicaux entre sélections.

Un test à grande échelle

Ce match entre deux grandes nations du football représente une étape importante pour l’arbitre américain, qui n’a encore jamais officié en Coupe du monde ni sur des compétitions majeures comme le Mondial des clubs.

Dans un contexte de préparation pour la Coupe du monde 2026, cette désignation constitue donc une opportunité pour lui de se confronter à un niveau d’exigence élevé, face à des joueurs de classe mondiale.

Pour les deux équipes, cette rencontre amicale servira également de répétition générale avant les prochaines échéances internationales, avec un duel attendu entre deux sélections majeures du football mondial.

Pour rappel, Kylian Mbappé et ses partenaires vont disputer leur première rencontre de l’année ce jeudi au Gillette Stadium de Foxborough, au sud-ouest de Boston. Engagés dans une mini-tournée américaine à moins de trois mois du Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les hommes de Didier Deschamps vont se tester face à un premier adversaire prestigieux, le Brésil, avant d’affronter la Colombie à Washington dimanche.