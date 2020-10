Equipe de France : Benzema met les pieds dans le plat

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema s’est exprimé sur sa mise à l’écart de l’équipe de France depuis cinq ans.

A l’occasion de sa 100e sélection mercredi soir face à l’Ukraine en amical (7-1), Olivier Giroud a marqué ses 41e et 42e buts sous le maillot de l’équipe de France. Ce total lui a permis de dépasser la légende Michel Platini (41 buts en 72 sélections) à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus, à 9 unités du recordman Thierry Henry (51 buts en 123 sélections).

Forcément, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Karim Benzema et se demander si l’attaquant du Real Madrid (27 buts en 81 sélections) ne serait pas à sa place aujourd’hui s’il n’avait pas été banni de la sélection il y a désormais cinq ans. Interrogé sur le sort que lui a réservé Didier Deschamps, l’ancien Lyonnais regrette d’avoir été mis de côté et affirme ne toujours pas en connaître la vraie raison.

Benzema n’a jamais eu d’explications

« Je pense que tous les joueurs veulent jouer en équipe nationale. Je n’ai jamais eu d’explications, je pense que ce sont des choses qui viennent d’en haut », a-t-il répondu à Movistar+. « Qu’ils aient été champions du monde ne m’a pas fait de mal. Bien sûr que je voulais être champion du monde, mais ça m’a fait plus mal de ne pas avoir d’explications que le fait qu’ils aient gagné la Coupe du monde », a-t-il affirmé.

« J’ai demandé, ils ne m’ont pas répondu et c’est tout. Je me concentre sur moi-même, le club, ma vie à Madrid et c’est tout », a conclu Benzema. Au-delà de l’affaire Valbuena dans laquelle il est toujours mis en cause par la justice et pour laquelle il attend toujours la sentence cinq ans après, l’attaquant merengue a visiblement oublié que le véritable problème réside dans ses accusations à l’égard de Deschamps (« il a cédé à une partie raciste de la France »), que ce dernier n’a pas digérées et pour lesquelles il n’a émis aucune excuse.

Images de IconSport