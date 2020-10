Equipe de France : Giroud fait un calcul, en route vers la marche en or !

L’attaquant Olivier Giroud (Chelsea) pense être en mesure de devenir rapidement le meilleur buteur de toute l’histoire de l’équipe de France.

Mercredi soir (hier), les Bleus ont torpillé l’Ukraine en amical. Score final : 7 buts à 1. Lors de ce festival, l’attaquant Olivier Giroud a réalisé un doublé en première période. Grâce à ces réalisations, le joueur de Chelsea a dépassé la légende Michel Platini en termes de buts inscrits pour le compte de l’équipe de France. Giroud a scoré à 42 reprises tandis que l’ancien joueur de la Juventus l’avait fait 41 fois. Désormais, l’ex-buteur d’Arsenal et de Montpellier a Thierry Henry dans son viseur.

Ce dernier avait fait trembler les filets à 51 reprises au total. Après ce match France – Ukraine, Olivier Giroud a indiqué sur TF1 que « c’est un grand honneur » de dépasser Platini. Par ailleurs, le gaucher a ajouté que même si « c’était un match amical », cela « restait la centième » pour lui. Rappelons que Giroud fêtait sa centième sélection en équipe de France hier soir. Il était donc très motivé à l’idée de briller de mille feux… d’autant plus qu’il portait le brassard de capitaine.

Giroud a le record dans la ligne de mire

A propos du record détenu par Henry, le Français veut « y aller étape par étape » avec les sélections qu’il aura « au fil des prochains mois ». Malgré cela, Olivier Giroud a fait un calcul rapide qui lui donne une bonne raison d’y croire. « Si je reste sur cette cadence, 10 buts sur les 13 dernières sélections, je suis optimiste pour me rapprocher le plus possible de lui. On verra, mais on parle de neuf buts à marquer encore… »

Images de IconSport