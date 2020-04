Ligue 1 : un traitement de faveur pour le PSG

Le PSG pourrait se retrouver face à une grosse difficulté de calendrier. La LFP est prête à lui accorder du sur-mesure.

Quand la Ligue 1 pourra-t-elle reprendre ? Nul ne le sait pour le moment. L’intervention télévisée du président de la République, Emmanuel Macron, prévue lundi soir pourrait apporter quelques éclaircissements sur la méthode de déconfinement à venir. En attendant, les instances planchent sur plusieurs scénarios. Parmi eux, la Ligue de Football Professionnel envisage par exemple que le championnat puisse se terminer le 25 juillet. Viendrait ensuite une coupure estivale écourtée avec un démarrage de la prochaine saison le 23 août.

Le PSG autorisé à reprendre la Ligue 1 plus tard la saison prochaine ?

Ce scénario pose un problème au Paris Saint-Germain (et potentiellement à Lyon, toujours engagé lui aussi sur la scène européenne) par rapport au calendrier de la Ligue des Champions. En effet, parallèlement aux compétitions nationales, l’UEFA envisage de son côté de terminer la Ligue des Champions en août avec une finale possible de 29 août. Autrement dit, si le club de la capitale parvenait à se hisser jusque là, ou même jusqu’en demi-finale, les deux saisons se chevaucheraient et empêcheraient toute vacance d’été.

L’Equipe rapporte ce samedi que le président Nasser Al-Khelaifi a évoqué ce problème auprès du bureau de la Ligue. Laquelle aurait tenu à le rassurer en lui signifiant que si tel était le cas, le Paris Saint-Germain obtiendrait alors un report de ses premiers matchs de championnat de la saison prochaine. Tout cela reste pour l’heure conditionné à l’application effective des calendriers scénarisés, ainsi qu’à des résultats positifs du PSG lors des prochains matchs de Ligue des Champions.

