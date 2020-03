Lyon : Aulas parle trop vite pour cet entraîneur

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas a-t-il raison d’évoquer dès aujourd’hui les scénarios possibles sur l’issue de la Ligue 1 ?

« Personnellement je trouve cette déclaration de M. Aulas indécente. Si par malheur le championnat devait s’arrêter définitivement, il me semblerait sportivement équitable que le classement soit entériné au soir de la dernière journée jouée. En tout état de cause il me semble également que cette décision appartient de manière collégiale à l’ensemble des compétiteurs », avait tancé Jacques Delanoë il y a trois jours, en réaction à la suggestion de Jean-Michel Aulas de procéder à une saison blanche en Ligue 1.

Aulas pas dans le bon tempo pour Stéphan

Ce qui aurait pour effet de renvoyer Lyon en prochaine Ligue des Champions puisque le classement du championnat de la saison passée serait utilisé pour désigner les qualifiés pour les Coupes d’Europe. Une qualification aux dépens de Rennes qui occupe actuellement la 3e place de L1. Une situation évidemment inacceptable pour le président des Rouge et Noir. Pas plus que pour son entraîneur Julian Stéphan qui juge par ailleurs le timing de la proposition inapproprié.

« Je trouve que le timing n’est pas bon du tout pour évoquer cela. Je peux comprendre que pour les dirigeants, les présidents, des problématiques financières, économiques, vitales pour les clubs, entrent en ligne de compte. Mais je pense qu’il y a un temps pour tout. Là, on est dans le temps du respect des consignes, des ordres donnés et il n’y a, pour moi, pas d’autres choses à évoquer », a jugé le coach breton dans les colonnes de Ouest-France. Présider c’est prévoir, Jean-Michel Aulas est donc néanmoins dans son rôle, car quand la question se posera vraiment, il pourra être utile d’en avoir déjà débattu.

