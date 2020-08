Mercato / PSG : entre Neymar et Mbappé, Ronaldo a tranché

Le Real Madrid doit-il recruter en priorité Neymar ou Kylian Mbappé ? La légende du club Cristiano Ronaldo donne son avis.

En ce jour de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (coup d’envoi à 21 heures), les objectifs sont braqués sur ce match au sommet et non sur l’avenir des attaquants Neymar et Kylian Mbappé. Il sera bien temps d’en parler après. Mais la Cadena Ser n’a pas envie d’attendre. Alors que le Brésilien et le Français ont régulièrement été annoncés dans le viseur du Real Madrid ces derniers mois, le media ibérique a demandé son avis à Cristiano Ronaldo.

Ronaldo conseille Mbappé au Real plutôt que Neymar

Laquelle de ces deux stars les Merengue doivent-ils recruter en priorité ? « Si le Real Madrid doit faire un gros investissement, il doit le faire en pensant à l’avenir. Neymar a 28 ans et Mbappé 22. En tant qu’investissement, il est plus logique de le porter sur le plus jeune », a considéré l’attaquant de la Juventus Turin, parti du Real il y a deux ans après y avoir notamment remporté quatre fois la Ligue des Champions. Aux dernières nouvelles, Florentino Perez est effectivement plus intéressé par le Français que par le Brésilien.

Mais le président du Real va probablement devoir patienter encore au moins un an avant de pouvoir espérer obtenir la signature de l’ancien Monégasque, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022 (tout comme Neymar). D’abord parce que les dirigeants parisiens n’ont aucune intention de le laisser partir et souhaitent le convaincre de prolonger son bail. Ensuite, parce que le champion d’Espagne n’a pas les liquidités suffisantes pour l’acquérir dès cet été.

Images de IconSport