Coupe de France : Lens écrase Toulouse et file en finale historique

Quatre jours après un premier succès en championnat, le RC Lens a de nouveau dominé Toulouse (4-1) et décroche son billet pour la finale de la Coupe de France, une première depuis 1998.

Le RC Lens tient sa soirée parfaite. Opposés à Toulouse dans un stade Bollaert incandescent, les Sang et Or ont confirmé leur supériorité du moment en s’imposant largement (4-1) pour valider leur qualification en finale de la Coupe de France.

Un succès maîtrisé, malgré un début de match tendu, qui permet aux Lensois de rêver à un premier sacre dans cette compétition qu’ils n’ont encore jamais remportée.

Un match vite basculé en faveur de Lens

Malgré une entame fébrile, les Lensois ont rapidement pris les devants. Lancé dans la surface, Florian Thauvin obtenait un penalty qu’il transformait lui-même pour ouvrir le score (9e).

Dans la foulée, Allan Saint-Maximin doublait la mise d’une frappe enroulée (16e), mettant déjà Toulouse sous pression. Si les visiteurs ont brièvement relancé le suspense grâce à Hidalgo (21e), Lens n’a jamais réellement tremblé.

Udol (34e) puis Thomasson (74e) sont venus sceller une victoire nette, confirmant la domination artésienne sur cette double confrontation.

Porté par un collectif solide et un public en fusion, Lens s’offre une qualification méritée pour la finale. Un moment attendu depuis 1998 pour le club nordiste.

Les hommes de Pierre Sage auront désormais rendez-vous au Stade de France le 22 mai 2026 pour tenter de décrocher un premier titre dans la doyenne des compétitions françaises.

Ils affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre Strasbourg et Nice.

Une occasion en or pour Lens d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire.