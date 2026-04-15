Coupe de France : Lens – Toulouse, où et quand suivre la demi-finale ?

Le RC Lens reçoit Toulouse pour une place en finale de Coupe de France. Une affiche ouverte à suivre en direct à la télévision.

La Coupe de France de football entre dans sa phase décisive. Ce mardi 21 avril, le RC Lens accueille le Toulouse FC pour une demi-finale très attendue, avec en ligne de mire une place en finale au Stade de France.

Dans un stade Bollaert-Delelis qui s’annonce incandescent, les deux formations vont se disputer un billet pour le dernier rendez-vous de la saison, prévu le 22 mai.

Un choc à suivre en direct à la télévision

Cette affiche sera diffusée en clair sur France 2, fidèle diffuseur de la compétition. Le match sera également accessible en streaming sur la plateforme france.tv, permettant aux supporters de ne rien manquer de cette demi-finale.

Aux commentaires, Fabien Lévêque et Loïc Rémy accompagneront les téléspectateurs, avec Arnaud Matteoli en bord de terrain pour faire vivre les coulisses de la rencontre.

Cette édition 2026 réserve son lot de surprises, notamment avec l’élimination précoce du Paris Saint-Germain, tenant du titre. Une opportunité rare pour les clubs encore en lice de marquer l’histoire.

Le Toulouse FC, vainqueur en 2023, rêve d’un nouveau sacre. En face, Lens vise tout simplement une première Coupe de France dans son histoire. Deux ambitions fortes, deux dynamiques différentes, mais une même obsession : rejoindre la finale.

Dans cette atmosphère de match couperet, chaque détail comptera. Et Bollaert pourrait bien jouer son rôle de douzième homme dans une soirée qui s’annonce déjà électrique.