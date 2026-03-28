Ligue 1 : RC Lens – PSG, une programmation encore incertaine

Le calendrier du choc entre Lens et le Paris Saint-Germain continue de susciter des débats. Initialement prévu début avril, le match pourrait encore être avancé.

Le duel entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, n’en finit plus d’être bousculé. D’abord programmé le 11 avril, il a été décalé afin de préserver les chances du PSG en Ligue des champions.

La décision, prise par la Ligue de football professionnel, visait à offrir des conditions optimales au club parisien avant son quart de finale européen face à Liverpool.

Du côté lensois, cette reprogrammation est loin de faire l’unanimité. Le président Joseph Oughourlian a exprimé son incompréhension face à ce choix, estimant que son club était lésé dans cette affaire.

Il a notamment déclaré : « Comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure », illustrant le sentiment d’injustice ressenti dans l’Artois.

Un nouveau changement possible

Initialement reprogrammé au 13 mai, le match pourrait encore changer de date. Selon plusieurs tendances, une nouvelle hypothèse émerge : avancer la rencontre au 6 mai.

Ce scénario dépendrait directement du parcours du PSG en Ligue des champions. En cas d’élimination face à Liverpool, la Ligue pourrait revoir son calendrier.

Une éventualité qui compliquerait encore davantage l’agenda du RC Lens, déjà confronté à une série de matchs exigeants.

Dans ce contexte, la programmation de cette affiche reste incertaine, et le dossier pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines, alimentant un débat déjà très vif autour de l’équité sportive.