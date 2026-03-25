Mercato : le Paris Saint-Germain prépare un coup à 100M€ en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain pourrait bien relancer la machine sur le marché des transferts. Après plusieurs mercatos maîtrisés, le club parisien semble prêt à passer à l’offensive.

Depuis quelques saisons, le Paris Saint-Germain a opté pour une stratégie plus mesurée, privilégiant la stabilité de l’effectif sous l’impulsion de Luis Enrique. Mais l’été prochain pourrait marquer un tournant.

Confronté aux limites d’un groupe parfois trop juste pour enchaîner les compétitions, le club de la capitale envisagerait de renforcer chaque ligne. Une opération d’envergure serait même déjà en préparation.

Strasbourg au cœur des discussions

Selon plusieurs informations, le PSG s’intéresserait de près à deux profils évoluant au RC Strasbourg : Valentín Barco et Guéla Doué. Deux joueurs à fort potentiel, également suivis de près par Chelsea FC, propriétaire du club alsacien via BlueCo.

La bataille s’annonce intense, mais Paris semble prêt à frapper fort. « On parle en effet d’une offre totale de 100M€ », preuve de l’ambition affichée sur ce dossier.

Avec ces deux renforts potentiels, le PSG consoliderait son secteur défensif. Mais le chantier ne s’arrête pas là. Le secteur offensif reste également une priorité, notamment pour compenser les absences répétées observées cette saison.

Dans cette optique, le nom de Eli Junior Kroupi circule avec insistance. Auteur de performances remarquées en Premier League, l’ancien du FC Lorient pourrait représenter une solution crédible en doublure.

Là encore, le coût de l’opération pourrait être conséquent, certains évoquant un montant bien supérieur aux 40 millions d’euros estimés initialement.

Une chose est sûre : le PSG prépare un mercato ambitieux. Et cette fois, le club parisien semble décidé à frapper fort sur le marché français.