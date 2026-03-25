PSG : trois profils ciblés pour renforcer le projet de Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain prépare un été agité. Et déjà, certains profils commencent à émerger pour coller aux exigences de Luis Enrique.

Au Paris Saint-Germain, le prochain mercato s’annonce stratégique. Entre blessures récurrentes et besoin de densifier l’effectif, la direction parisienne veut offrir davantage de solutions à son entraîneur Luis Enrique en vue de la saison prochaine.

Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées. Et selon le consultant Pierre Ménès, trois profils se dégagent déjà comme particulièrement compatibles avec les principes de jeu du technicien espagnol.

Des joueurs polyvalents et techniques

Le premier nom évoqué est celui de Bernardo Silva. Le milieu offensif portugais, reconnu pour sa qualité technique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes, correspond parfaitement aux exigences d’un football basé sur la maîtrise et l’intelligence de jeu.

Dans le même registre, Julián Álvarez apparaît comme une option séduisante. L’attaquant argentin offre une grande mobilité sur le front offensif, capable de s’adapter à différents rôles tout en restant efficace devant le but.

Enfin, Andrey Santos est également cité. Le jeune milieu brésilien incarne un profil moderne, alliant volume de jeu et qualité technique, dans la lignée des joueurs recherchés par Luis Enrique.

« Des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, polyvalents, et dont le jeu est plus basé sur la technique que sur le physique » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Reste la question financière. Si Bernardo Silva pourrait représenter une opportunité intéressante selon l’évolution de sa situation contractuelle, les dossiers Julián Álvarez et Andrey Santos s’annoncent bien plus complexes.

L’attaquant argentin est valorisé autour des 100 millions d’euros, tandis que le milieu brésilien, très courtisé, pourrait lui aussi faire l’objet d’une forte inflation sur le marché.

Pour le PSG, le défi sera donc double : identifier les profils adaptés au projet de jeu… tout en maîtrisant un investissement qui pourrait rapidement s’envoler.

Une chose est sûre : à Paris, le chantier est lancé, et Luis Enrique pourrait bien être au centre de toutes les décisions cet été.