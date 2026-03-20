Un match, une légende : Bayern Munich – PSG (1994), le but anthologique de George Weah

Le 23 novembre 1994, George Weah permet au Paris Saint-Germain de signer l’un des exploits les plus marquants de son histoire européenne. En déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, au stade olympique, le club parisien s’impose 1-0 au terme d’un match intense, fermé, presque étouffant.

À cette époque, le PSG n’est pas encore le géant médiatique d’aujourd’hui, mais il s’affirme progressivement comme une place forte du football européen. Engagé dans une phase de groupes parfaitement maîtrisée, le club parisien se présente en Allemagne avec ambition. Face à lui, une armada bavaroise emmenée par des joueurs de renom comme Lothar Matthäus, Thomas Helmer, Markus Babbel ou encore un jeune Oliver Kahn dans les buts.

Le moment où tout bascule

Longtemps, le match reste indécis. Le Bayern impose son rythme, le PSG résiste, s’organise, attend son moment. Et ce moment va arriver à la 80e minute.

Entré en jeu un quart d’heure plus tôt à la place de David Ginola, George Weah n’a besoin que d’une action pour marquer l’histoire. À une trentaine de mètres du but, il initie un une-deux avec Pascal Nouma. Puis tout s’accélère.

Le Libérien se projette, accélère, élimine un premier adversaire, puis un second. La défense bavaroise recule, désorganisée. Matthäus tente de contenir, mais Weah est lancé. Puissance, vitesse, maîtrise : l’attaquant parisien traverse le terrain comme porté par une force supérieure. Arrivé face au but, il déclenche une frappe imparable qui vient se loger dans la lucarne d’Oliver Kahn.

Silence à Munich. Explosion côté parisien.

Ce but est plus qu’un simple geste technique. C’est un moment suspendu, une œuvre d’art en mouvement. Un de ces instants où le football dépasse le sport pour toucher à quelque chose de presque irréel.

Le tournant d’une carrière, la confirmation d’un club

Ce soir-là, le PSG ne réalise pas seulement un exploit à l’extérieur. Il affirme sa crédibilité sur la scène européenne. Gagner à Munich, dans un contexte aussi exigeant, face à une équipe aussi expérimentée, envoie un message clair : Paris est désormais un acteur majeur.

Mais cette rencontre marque aussi un tournant dans la carrière de George Weah. Ce but va contribuer à le propulser vers une autre dimension. Quelques mois plus tard, il rejoint l’AC Milan et devient Ballon d’Or 1995, une première historique pour un joueur africain.

Ses anciens coéquipiers, à l’image de José Cobos, se souviennent encore de cette action comme d’un moment unique. Weah n’était pas seulement un attaquant efficace. Il incarnait une forme de puissance tranquille, capable de faire basculer un match en une seule inspiration.

Cette soirée de novembre 1994 reste aujourd’hui l’une des plus belles pages européennes du PSG. Un symbole d’ambition, de talent et d’audace.