Un match, une légende : Real Madrid – Manchester City (2022), la remontée impossible

La double confrontation entre le Real Madrid et Manchester City en demi-finales de la Ligue des champions 2021-2022 est entrée dans les annales de la compétition européenne. Un duel spectaculaire, imprévisible, presque irréel, qui a marqué à jamais l’histoire de la compétition.

Dès le match aller à l’Etihad Stadium, le ton est donné. Manchester City frappe fort d’entrée avec Kevin De Bruyne (2e) puis Gabriel Jesus (11e). Le Real Madrid est bousculé, dépassé même, mais ne rompt pas. Comme souvent dans son histoire européenne, le club espagnol s’en remet à un homme : Karim Benzema.

L’attaquant français réduit l’écart d’une reprise de volée somptueuse (33e), maintenant les Madrilènes en vie. Mais City continue de dominer. Phil Foden (53e) puis Bernardo Silva (74e) donnent de l’air aux Anglais, malgré une réponse immédiate de Vinicius Jr après une action individuelle exceptionnelle.

Alors que le score affiche 4-2, Benzema, encore lui, transforme un penalty avec une panenka pleine de sang-froid (82e). Score final : 4-3. Manchester City a dominé, mais le Real Madrid reste debout.

Le Bernabéu, théâtre du miracle

Au match retour, au Santiago Bernabéu, City contrôle à nouveau les débats. Le Real Madrid peine à exister offensivement. Et lorsque Riyad Mahrez ouvre le score à la 73e minute, les Citizens pensent avoir fait le plus dur. À cet instant, ils ont deux buts d’avance sur l’ensemble des deux matchs.

Mais avec le Real Madrid, rien n’est jamais terminé.

À la 90e minute, Rodrygo, entré en jeu, redonne espoir aux siens. Une minute plus tard, il récidive et inscrit un deuxième but coup sur coup (90e+1). En quelques secondes, le Bernabéu bascule dans l’irréel. Le Real Madrid arrache les prolongations.

Dans la foulée, Karim Benzema obtient un penalty et le transforme (95e). Le Real Madrid mène désormais 3-1. Malgré les dernières tentatives de Manchester City, notamment une énorme occasion de Phil Foden, Thibaut Courtois veille.

Score final : 3-1 (6-5 sur l’ensemble des deux matchs).

Cette double confrontation restera comme l’une des plus grandes de l’histoire de la Ligue des champions. Manchester City avait tout maîtrisé pendant 180 minutes, ou presque. Mais le Real Madrid, porté par son histoire, son public et son incroyable force mentale, a renversé l’impossible.

Quelques semaines plus tard, les Madrilènes remporteront leur 14e Ligue des champions, au terme d’un parcours légendaire.