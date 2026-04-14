Un match, une légende : Bayern Munich – Real Madrid (2014), la nuit parfaite de la « Décima »

Le 29 avril 2014, à l’Allianz Arena, le Real Madrid livre l’une des performances les plus impressionnantes de son histoire européenne. Opposés au Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des champions, les Madrilènes s’imposent 4-0 en terre allemande, validant leur qualification avec autorité après une courte victoire à l’aller (1-0).

Mais au-delà du score, cette rencontre incarne bien plus : une démonstration de maîtrise, de réalisme et de puissance collective. Une nuit qui ouvrira la voie à la fameuse « Décima », la dixième Ligue des champions tant attendue par le club espagnol.

Une efficacité clinique face à un Bayern dominateur

Avant le coup d’envoi, le Bayern Munich, alors champion d’Europe en titre et dirigé par Pep Guardiola, semble armé pour renverser la situation. Avec une équipe composée de stars comme Arjen Robben, Franck Ribéry, Philipp Lahm ou Toni Kroos, les Bavarois dominent largement la possession dès les premières minutes.

Mais le Real Madrid de Carlo Ancelotti a un plan clair : défendre avec rigueur et frapper en contre.

Et le plan va fonctionner à la perfection.

À la 16e minute, sur un corner tiré par Luka Modrić, Sergio Ramos s’élève plus haut que tout le monde et ouvre le score d’une tête puissante. Quatre minutes plus tard, le défenseur espagnol récidive, encore sur coup de pied arrêté. En l’espace de cinq minutes, le Bayern est assommé.

Le coup de grâce intervient avant la pause. Lancé en profondeur par Gareth Bale, Cristiano Ronaldo conclut avec sang-froid pour inscrire le troisième but (34e). Le Real Madrid mène 3-0 et a déjà plié la double confrontation.

Une démonstration qui entre dans l’histoire

La seconde période ne change rien à la physionomie du match. Le Bayern continue de monopoliser le ballon, mais se heurte à une défense madrilène parfaitement organisée, emmenée par Pepe et Ramos. Derrière, Iker Casillas veille avec sérénité.

En fin de rencontre, Cristiano Ronaldo parachève la démonstration avec un coup franc direct malicieusement joué sous le mur (89e), inscrivant son 16e but de la campagne européenne, un record à l’époque.

Score final : 0-4.

Une humiliation pour le Bayern, une soirée parfaite pour le Real Madrid.

Cette victoire reste l’une des plus grandes performances à l’extérieur en Ligue des champions. Battre le Bayern Munich chez lui avec un tel écart, à ce stade de la compétition, relève de l’exceptionnel.

Quelques semaines plus tard, le Real Madrid remportera la finale face à l’Atlético Madrid (4-1 après prolongation), décrochant ainsi sa dixième Ligue des champions.

Mais dans l’esprit des supporters, tout a basculé ce soir-là, à Munich.

Car certaines équipes gagnent.

D’autres marquent l’histoire.

Et ce Bayern – Real Madrid 2014 appartient à ces matchs où une équipe a touché la perfection.