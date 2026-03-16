Un match, une légende : PSG – Lokomotiv Sofia (1982), la première nuit européenne de Paris

Le 28 septembre 1982 reste une date fondatrice dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Ce soir-là, opposé au Lokomotiv Sofia lors du match retour des seizièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, le PSG signe une victoire éclatante 5-1 devant 30 562 spectateurs.

Plus qu’un simple succès, cette rencontre marque un moment historique : le premier but du PSG en Coupe d’Europe, inscrit par Nambatingue Toko, et la première grande soirée européenne du club.

Le premier but européen de l’histoire du PSG

Le Paris Saint-Germain aborde alors la compétition avec l’élan de sa victoire en Coupe de France 1982, qui lui ouvre les portes de la scène continentale. À cette époque, le PSG est encore un club jeune dans le paysage européen, mais il possède déjà une équipe ambitieuse sous la direction de Georges Peyroche.

Face au Lokomotiv Sofia, les Parisiens comprennent rapidement que la soirée peut basculer en leur faveur. À la 20e minute, Nambatingue Toko entre définitivement dans l’histoire du club. L’attaquant tchadien ouvre le score et devient le premier buteur du PSG en Coupe d’Europe. Le Parc des Princes explose. Paris mène 1-0 à la pause et sent que la qualification est à portée de main.

Une démonstration parisienne en seconde période

La seconde période débute pourtant avec une alerte. À la 47e minute, Bogdanov égalise pour le club bulgare et refroidit momentanément l’ambiance. Mais la réaction parisienne ne se fait pas attendre. À la 66e minute, Dominique Bathenay redonne l’avantage aux siens et relance la machine parisienne.

À partir de ce moment, le match bascule définitivement. Le PSG accélère et fait parler son efficacité offensive. Nambatingue Toko s’offre un doublé à la 81e minute, avant que Michel N’Gom ne creuse encore l’écart quatre minutes plus tard. En fin de rencontre, Jean-Claude Lemoult parachève la démonstration à la 89e minute, scellant un large succès 5-1.

Le Lokomotiv Sofia termine même la rencontre en infériorité numérique après l’expulsion de Lalov à la 86e minute, symbole d’une soirée devenue incontrôlable pour les visiteurs.

Le PSG de cette époque présente un mélange d’expérience et de talent. Dominique Baratelli garde les cages derrière une défense composée de Luis Fernandez, Jean-Marc Pilorget, Dominique Bathenay et Yannick Guillochon. Au milieu, Jean-Claude Lemoult, Pascal Zaremba et Ossi Ardiles dictent le tempo, tandis que l’attaque repose sur Nambatingue Toko, Kees Kist et Michel N’Gom.

Ce succès permet au PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale et marque surtout le début de son histoire européenne. À l’époque, personne n’imagine encore que le club parisien deviendra, plusieurs décennies plus tard, un acteur majeur des compétitions continentales.

Mais toutes les grandes histoires ont un point de départ. Pour le Paris Saint-Germain, il se trouve au Parc des Princes, le 28 septembre 1982, lors de cette nuit où Nambatingue Toko a inscrit le premier but européen du club et lancé Paris dans l’aventure continentale.