Un match, une légende : Liverpool – Southampton (2022), le record historique d’Andrew Robertson

Le 12 novembre 2022, à Anfield, lors d’un match de Premier League entre Liverpool et Southampton, Andrew Robertson a écrit une page majeure du championnat anglais.

Ce jour-là, le latéral écossais ne marque pas. Il ne réalise pas non plus une performance flamboyante sur 90 minutes. Mais à la 42e minute, il délivre une passe décisive qui change tout. Un centre précis, tendu, au sol, pour Darwin Núñez, qui conclut sans difficulté. Liverpool prend le large (3-1) juste avant la pause.

Mais au-delà du but, c’est l’histoire qui s’écrit.

Une passe pour l’éternité

Avec cette offrande, Andrew Robertson atteint les 53 passes décisives en Premier League. Un chiffre qui lui permet d’égaler le record détenu jusque-là par Leighton Baines, considéré comme la référence au poste de latéral offensif en Angleterre.

La performance est d’autant plus impressionnante que l’Écossais a réalisé cet exploit en 190 matchs de moins que son prédécesseur. Une statistique qui témoigne de son impact exceptionnel depuis son arrivée à Liverpool.

Ce record vient récompenser un joueur souvent discret mais essentiel dans le système des Reds. Sous les ordres de Jürgen Klopp, Robertson s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux du monde, capable d’enchaîner les courses, de défendre avec rigueur et surtout de créer du danger en permanence.

Son association avec l’attaque de Liverpool est devenue une arme redoutable. Ses centres, toujours précis, ont alimenté les statistiques de nombreux attaquants, de Sadio Mané à Mohamed Salah, et désormais Darwin Núñez.

La reconnaissance d’un modèle moderne

Ce match face à Southampton symbolise parfaitement l’évolution du football moderne. Le latéral n’est plus seulement un défenseur. Il est devenu un créateur, un joueur clé dans l’animation offensive.

Andrew Robertson incarne cette transformation. Infatigable, intelligent dans ses déplacements, précis dans ses transmissions, il a redéfini les standards de son poste en Premier League.

Ce record n’est pas un hasard. Il est le fruit d’une régularité impressionnante, d’une discipline tactique et d’une mentalité irréprochable. Arrivé à Liverpool sans faire de bruit, en provenance de Hull City, Robertson s’est construit, saison après saison, pour devenir une référence mondiale.

Ce 12 novembre 2022, à Anfield, il ne s’est pas contenté de délivrer une passe décisive. Il a rejoint la légende du championnat anglais.

Car certains matchs ne restent pas dans les mémoires pour leur scénario.

Mais pour le symbole qu’ils représentent.

Et ce Liverpool – Southampton restera comme le jour où Andrew Robertson a atteint le sommet de son art, inscrivant son nom aux côtés des plus grands.