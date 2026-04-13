Liverpool : Andrew Robertson, la fin d’un règne discret 

Après neuf saisons à Anfield, Andrew Robertson tourne la page. Un départ lucide, guidé par une exigence simple : continuer à jouer.

Il y a des départs qui résonnent plus fort que d’autres. Non pas par le bruit qu’ils font, mais par le silence qu’ils laissent derrière eux. Celui d’Andrew Robertson appartient à cette catégorie. À 32 ans, le latéral écossais s’apprête à quitter Liverpool, mettant un terme à près d’une décennie passée sur les bords de la Mersey.

Arrivé en 2017 en provenance de Hull City, Robertson n’était pas destiné à devenir une figure centrale du renouveau des Reds. Et pourtant. Saison après saison, il s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux gauches d’Europe, pièce maîtresse du système de Jürgen Klopp, symbole d’une équipe qui a retrouvé les sommets.

Son départ, aujourd’hui officialisé, n’a rien d’un divorce brutal. Bien au contraire. « C’est un accord mutuel, je veux jouer plus régulièrement », a-t-il confié avec simplicité. Une phrase qui en dit long sur l’évolution du football moderne, où même les cadres historiques doivent composer avec le temps et la concurrence.

Robertson ne cache rien.

« Ça me soulage, je n’ai pas besoin de mentir sur mon avenir », ajoute-t-il.

Aucune prolongation proposée, aucune tension. Juste une réalité : l’envie de rester acteur, de continuer à exister sur le terrain.

Dans une carrière, ces moments sont décisifs. Rester dans le confort ou partir pour se relancer. Robertson a choisi.

Andrew Robertson a marqué l’histoire récente des Reds

À Liverpool, son passage restera indissociable d’une époque dorée. Champion d’Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste à plusieurs reprises… L’Écossais a participé à l’un des cycles les plus marquants du club depuis les années 1980.

Dans le jeu, il incarnait cette intensité propre aux équipes de Klopp. Des courses répétées, des centres précis, une capacité à répéter les efforts comme peu de latéraux dans l’histoire récente. Avec Trent Alexander-Arnold sur l’autre aile, il formait un duo unique, redéfinissant le rôle des défenseurs dans le football moderne.

Mais comme souvent à Liverpool, l’histoire avance vite. Après le départ annoncé de Mohamed Salah, celui de Robertson confirme la fin progressive d’un cycle. Une génération s’efface, une autre tente d’émerger.

Reste désormais à écrire la suite. Tottenham semble en pole pour l’accueillir. Un nouveau défi, une nouvelle étape… et peut-être un dernier chapitre à écrire avant la Coupe du Monde 2026.