Ligue 1 / LFP : le coup de bambou pour deux clubs…

Les dirigeants de la LFP ont partagé leur décision qui plombe clairement les clubs de Toulouse et d’Amiens.

Le Conseil d’État avait demandé à la LFP de réétudier la question des relégations de ces écuries en Ligue 2. A ce moment-là, les décideurs d’Amiens et de Toulouse avaient bon espoir de rester dans l’élite du foot français. Mais ce mardi 23 juin 2020, l’Assemblée Générale de la LFP a douché leurs espoirs… En effet, cette dernière a voté à 79,4% pour une Ligue 1 à 20 clubs.

Après avoir annoncé la nouvelle, la LFP a livré des arguments précis. « Ce vote est intervenu après un examen approfondi des enjeux sportifs d’une Ligue 1 à 20, 21 ou 22 clubs sur le calendrier des compétitions 2020-2021 et les conséquences sur la santé des joueurs. Cet examen a porté également sur les impacts financiers, la répartition des droits audiovisuels ainsi que sur les répercussions contractuelles avec les diffuseurs de la Ligue 1. »

Amiens et Toulouse n’abdiqueront pas…

Notez que la LFP a pour ambition de fixer un calendrier général des compétitions professionnelles le 26 juin. Autrement dit, dans seulement… 3 jours. Sur le papier, la partie est donc très mal engagée pour Amiens et Toulouse. Cela ne signifie pas pour autant que les Picards et les Haut-Garonnais vont abdiquer…

Au niveau juridique, les deux clubs français vont miser sur le tribunal administratif pour obtenir gain de cause. Ils pourront aussi solliciter le Comité national olympique (CNOSF) et/ou le Conseil d’État. Il serait quand même surprenant qu’Amiens et Toulouse évoluent toujours en Ligue 1 lors de l’exercice 2020/2021. Pour leur part, Lorient et Lens ont été promus depuis belle lurette.

