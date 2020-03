Barça / Coronavirus : Messi apporte aussi sa pierre à l’édifice

L’attaquant argentin Lionel Messi (FC Barcelone) prend très au sérieux la pandémie de coronavirus.

A l’image de bon nombre de stars du football (En savoir plus), le génie du Barça a décidé de diffuser un message lié à ce sujet. Pour Messi, il est très important de soutenir ceux et celles qui luttent contre le coronavirus (malades, personnel soignant…). Par ailleurs, « La Pulga » a profité de sa popularité exceptionnelle, aux quatre coins, du monde afin de recommander aux gens d’être prudents et disciplinés.

« Ce sont des jours compliqués pour tout le monde. Nous vivons en étant inquiets de ce qui se passe. Nous voulons aider ceux qui en ont le plus besoin, soit parce que ça les a touchés directement, soit pour leur famille et leurs amis, soit parce qu’ils travaillent en première ligne pour le combattre (le virus, ndlr) dans les hôpitaux et les centres de santé. »

Messi et les fameuses consignes à respecter

Messi a ajouté qu’il désirait, via ce message posté sur Instagram, leur « envoyer beaucoup de force ». Pour le natif de Rosario, « la santé doit toujours venir en premier ». A ses yeux, il faut « suivre les instructions des organismes de santé et des pouvoirs publics ». Lionel Messi est convaincu que « ce n’est que de cette manière » que l’humanité pourra « le combattre efficacement ».

Le footballeur sud-américain a enfoncé le clou à ce sujet. « C’est le moment d’être responsable et de rester à la maison. C’est aussi parfait pour profiter de ce temps avec vos proches que vous ne pouvez pas toujours avoir. » En guise de conclusion, Messi a croisé les doigts pour qu’on puisse « inverser cette situation dès que possible ».

Images de IconSport