Old Trafford ferme la porte à Onana, direction l’Arabie saoudite ?

Écarté des trois premiers matchs de Premier League, Andre Onana n’entrerait plus dans les plans de Manchester United. Selon l’ancien chief scout Mick Brown, le club étudiera toute offre en vue d’un transfert, avec l’Arabie saoudite en piste à court terme.

L’essentiel Mick Brown affirme qu’Onana « n’a pas d’avenir » à Man United ; le club est ouvert aux offres et vise la fenêtre de janvier.

Écarté par Ruben Amorim puis doublé par la signature du gardien belge Senne Lammens, Onana (29 ans) manque de prétendants à ce jour.

Une piste saoudienne reste possible jusqu’au 23 septembre ; le prix réclamé (≈45 M£) refroidirait cependant les clubs.

Le message s’est durci à Old Trafford. Titulaire la saison passée, Andre Onana n’a pas disputé la moindre minute lors des trois premières journées et a vu Manchester United recruter Senne Lammens pour recomposer la hiérarchie dans les buts. D’après Mick Brown, ancien responsable du recrutement et proche du club, la décision est prise : « Il n’a pas d’avenir à Manchester United, ils l’ont clairement signifié » confie-t-il, estimant que la direction « travaillera désormais en vue du mercato d’hiver » pour lui trouver une porte de sortie.

Contexte et réactions : un dossier bloqué par le tarif, l’option saoudienne en embuscade

Dans les coulisses, United a sondé le marché durant la fin de l’été, sans succès. La valorisation d’Onana — autour de 45 millions de livres — a refroidi plusieurs pistes, malgré l’ouverture du club à une séparation. Une fenêtre reste toutefois entrouverte : la Saudi Pro League, dont le mercato se termine le 23 septembre, pourrait relancer le dossier si une opportunité surgissait (blessure majeure ailleurs, besoin urgent d’un n°1).

Aux yeux de Mick Brown, l’affaire traduit aussi une perte de confiance sportive : « Onana a commis trop d’erreurs depuis son arrivée, le staff ne le juge plus fiable. » En parallèle, la signature de Lammens acte la volonté de Ruben Amorim de repartir sur des bases neuves. Si aucun accord n’était conclu d’ici la fin du marché saoudien, le club remettrait l’ouvrage sur le métier en janvier, période propice aux ajustements de milieu de saison.

Le cas Onana s’inscrit dans un chantier plus large de l’effectif. Plusieurs dossiers sensibles ont été traités dans les dernières heures du mercato, à l’image du prêt de Jadon Sancho à Aston Villa (avec une prise en charge salariale majoritaire par les Villans), signe que United cherche à rationaliser sa masse salariale tout en donnant de l’air à son vestiaire. Reste à savoir si l’ex-portier de l’Inter trouvera, lui aussi, une issue favorable à court terme — en Angleterre, en Europe ou au Moyen-Orient.