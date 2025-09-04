Man United sans Europe : plus de 20 M£ envolés, Adidas sanctionne

Manchester United s’attend à un manque à gagner de plus de 20 M£ sur ses recettes jour de match après avoir manqué l’Europe. L’accord maillot avec Adidas est également amputé de 10 M£, conséquence directe de l’absence de Ligue des champions.

L’essentiel Pas d’Europe en 2025-26 : au moins quatre soirées à Old Trafford disparaissent, soit ≥20 M£ de recettes jour de match en moins.

Clause Adidas : –10 M£ sur l’accord annuel de 90 M£ faute de qualification en C1.

Contexte sportif compliqué : élimination par Grimsby (27 août) en League Cup malgré un mercato ambitieux (Šeško, Mbeumo, Cunha, Lammens).

Le choc économique était prévisible, il se précise. Après une 15e place en Premier League et une défaite en finale de Ligue Europa face à Tottenham, Manchester United attaquera la saison sans campagne européenne. Selon les estimations internes rapportées par Football Insider, « Man United are set to be more than £20million down on matchday revenue after failing to qualify for Europe ». L’équation est simple : pas de C1/C3, pas de soirées à guichets fermés en semaine, et un trou de trésorerie immédiat.

Cette absence a une conséquence contractuelle : le partenariat maillot avec Adidas (90 M£/an) est réduit de 10 M£ en vertu d’une clause liée à la qualification en Ligue des champions. Chaque réception européenne rapporte au moins 5 M£ de recettes matchday : en manquant a minima quatre rencontres à Old Trafford sur la phase de ligue, le manque à gagner dépasse les 20 M£ pour l’exercice, sans compter les revenus dérivés.

Contexte et réactions : finances en tension, terrain à reconquérir

Le coup est d’autant plus rude que la dynamique en coupes nationales n’a pas permis de compenser. Le 27 août, United a été sorti de la Carabao Cup par Grimsby Town aux tirs au but. Le club de League Two a ensuite reconnu avoir aligné un joueur inéligible, mais a conservé sa place après s’être auto-signalé à l’EFL, écopant d’une amende de 20 000 £ (dont 10 000 £ avec sursis). Une péripétie qui ne change rien au tableau sportif du début de saison.

Sur le plan économique, les derniers comptes publiés (2023-24) affichaient un chiffre d’affaires record de 661,8 M£, dont 137,1 M£ en matchday et 302,9 M£ en revenus commerciaux, restés stables. Pour contenir l’impact, Old Trafford misait sur un long parcours domestique et sur un effectif renouvelé par Ruben Amorim. Le mercato s’est conclu par les arrivées de Benjamin Šeško (RB Leipzig, ~74 M£), Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et du gardien Senne Lammens, ainsi que du jeune Diego Leon.

Reste à transformer l’investissement en résultats. Entre exigences contractuelles et pression du public, l’automne dira si United peut recréer un élan sportif capable de compenser une Europe envolée… au prix fort.