Ligue des champions : des listes qui surprennent

À l’approche de la phase de ligue 2025-2026, les clubs européens ont dévoilé leurs listes avec des choix forts : cadres écartés, promesses promues et paris assumés. Des décisions qui font réagir les supporters… et tracent déjà les contours de la saison.

L’essentiel Choix forts en Angleterre : Chelsea laisse neuf joueurs hors liste A ; Tottenham écarte plusieurs cadres ; Federico Chiesa n’apparaît pas chez Liverpool.

En France, l’OM retire cinq éléments et promeut le jeune Robinio Vaz ; au PSG, Presnel Kimpembe n’est pas retenu alors qu’un départ vers le Qatar est évoqué.

Tendance lourde : place aux jeunes à Barcelone (Roony Bardghji) et au Real Madrid (Franco Mastantuono). Listes déposées début septembre, coup d’envoi mi-septembre.

Comme chaque année, la publication des listes pour la Ligue des champions fait grincer des dents. À Stamford Bridge, le message est clair : réduction et compétition interne. Axel Disasi, Roméo Lavia, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling, Gabriel Slonina, Facundo Buonanotte, Josh Acheampong, Tyrique George et David Datro Fofana ne figurent pas sur la liste A. À Tottenham, six tauliers manquent à l’appel, dont James Maddison, Dejan Kulusevski, Yves Bissouma et le jeune Mathys Tel. Liverpool surprend en se passant de Federico Chiesa pour l’Europe, malgré ses prestations en Premier League.

Hexagone oblige, les regards se tournent vite vers la Ligue 1. À l’OM, Ruben Blanco, Neal Maupay, Amine Harit, Pol Lirola et Ulisses Garcia sont écartés, tandis que Robinio Vaz (18 ans) grimpe avec les pros. Au PSG, Presnel Kimpembe n’est pas retenu, un choix qui coïncide avec des discussions avancées pour un départ vers le Qatar. À Monaco, Krépin Diatta et Paris Brunner ne sont pas listés ; Paul Pogba, bien qu’indisponible, apparaît, signe d’un pari sur un retour.

Contexte et réactions : la bascule générationnelle

Au-delà des cas individuels, une trame se dessine : accélérer la transition. Le FC Barcelone intègre Roony Bardghji, quand le Real Madrid fait de Franco Mastantuono (18 ans) un membre à part entière du groupe européen. Marc-André ter Stegen, blessé, reste inscrit côté blaugrana, preuve que certains clubs sécurisent leurs cadres pour la suite.

Ces arbitrages s’expliquent par plusieurs paramètres : contraintes d’effectif, gestion des joueurs formés localement et éligibles à la liste B, état de forme, et fenêtres de mercato parfois inachevées. Dans les états-majors, on tempère : « Les listes ne sont pas un jugement définitif », rappelle-t-on, des ajustements étant possibles en cas de blessure longue durée ou à la prochaine fenêtre d’enregistrement. Reste que ces annonces posent un cadre sportif et symbolique avant la mi-septembre : donner du temps de jeu à des talents émergents, assumer des choix impopulaires, et envoyer des signaux clairs aux vestiaires.

Supporters et observateurs scruteront désormais la réponse du terrain. Les absences de noms prestigieux seront-elles oubliées si la dynamique collective s’installe ? Ou reviendront-elles comme un boomerang au premier coup d’arrêt ? Verdict dans les prochaines semaines, quand l’Europe se remettra à vibrer au rythme de la C1.