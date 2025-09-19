Manchester United – Liverpool : le duel qui peut faire basculer l’avenir de Baleba

Carlos Baleba, le milieu camerounais de Brighton reste la priorité de Manchester United, mais Liverpool s’invite dans le dossier. Un duel qui pourrait embraser le prochain mercato.

Recruter Carlos Baleba est devenu une obsession pour Ruben Amorim. L’entraîneur de Manchester United a fait du milieu défensif camerounais de 21 ans sa cible numéro un pour renforcer un secteur jugé trop fragile. Déjà courtisé l’été dernier, Baleba n’avait pas bougé de Brighton, les Seagulls se montrant intraitables dans les négociations.

Selon TeamTalk, les Red Devils planifient toujours son arrivée dans le cadre d’une reconstruction progressive de leur effectif, avec l’idée de signer un milieu en janvier puis un autre en fin de saison. Mais un invité surprise s’est glissé dans le dossier : Liverpool. Arne Slot, séduit par le profil du joueur, suivrait attentivement son évolution en vue d’une éventuelle offensive en 2026.

Brighton, de son côté, reste ferme. Baleba est sous contrat jusqu’en 2028, avec une option d’un an supplémentaire. Après avoir vendu Moisés Caicedo à Chelsea pour 115 M£ en 2023, les dirigeants n’accepteront rien en dessous de 100 M£ pour céder leur nouveau joyau. « Personne ne veut affronter Liverpool, ni sur le terrain ni en dehors », glisse une source proche des négociations. « S’ils décident d’entrer dans la danse, Manchester United pourrait être mis en grande difficulté. »

En difficulté cette saison – il vient d’être écarté du onze par Fabian Hurzeler contre Bournemouth – Baleba reste toutefois considéré comme un talent d’avenir. Auteur de trois buts en 34 matchs de Premier League la saison passée, l’international camerounais garde une cote élevée auprès des recruteurs.

Un bras de fer qui s’annonce colossal

Pour Manchester United, l’arrivée de Baleba représenterait un symbole fort du projet Amorim, basé sur un système 3-4-3 exigeant au milieu. Mais voir Liverpool s’intéresser au joueur change la donne. Le club de la Mersey a prouvé cet été qu’il pouvait investir massivement pour renforcer son effectif, et sa capacité à convaincre les talents africains n’est plus à démontrer.

À Old Trafford comme à Anfield, les dirigeants savent qu’un tel transfert pourrait marquer un tournant. United veut prouver qu’il peut redevenir attractif sur le marché, tandis que Liverpool cherche à consolider son nouveau cycle sous Slot. Au centre de cette bataille : un jeune Camerounais promis à un avenir au sommet.

Le prochain mercato pourrait donc être animé par ce dossier. Si Brighton campe sur ses positions, l’enchère pourrait atteindre des sommets. Pour Baleba, ce duel entre Manchester United et Liverpool représente peut-être l’opportunité de franchir définitivement un cap et d’écrire une nouvelle page de sa carrière au plus haut niveau.