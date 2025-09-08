Onana vs Amorim : le clash qui débouche sur un exil lucratif en Turquie

Mis à l’écart à Manchester United et en froid avec Ruben Amorim, Andre Onana rejoint Trabzonspor en prêt. Le gardien camerounais obtient une revalorisation salariale qui contraste avec sa situation à Old Trafford.

L’essentiel Onana quitte Manchester United pour Trabzonspor sous forme de prêt, sans option d’achat ni indemnité de prêt.

Le gardien camerounais obtient une hausse de salaire et des primes, après avoir réclamé un nouveau contrat qui avait irrité Amorim.

Relégué derrière Altay Bayindir et en difficulté à Grimsby, Onana tente de se relancer en Turquie.

L’histoire entre Andre Onana et Manchester United s’achève dans la tension. Titularisé la saison dernière, le portier camerounais a perdu sa place dans la hiérarchie et n’a disputé aucune des trois premières journées de Premier League 2025-2026. Son match catastrophique en Carabao Cup contre Grimsby a fini de convaincre Ruben Amorim de tourner la page.

D’après Football Insider, Onana a réclamé une revalorisation salariale cet été malgré la baisse collective infligée après la non-qualification européenne. Une exigence qui a fortement déplu à Amorim. Si West Ham et Monaco avaient montré un intérêt, c’est finalement Trabzonspor qui a trouvé un terrain d’entente.

Un prêt gagnant pour Onana

Le deal conclu entre les deux clubs est favorable au joueur : pas de frais de prêt, pas d’obligation d’achat, mais un salaire supérieur à celui qu’il percevait à Manchester. À cela s’ajoute une prime à la signature et divers bonus. L’opération illustre la volonté du club turc de miser sur le rebond d’un gardien dont la carrière semblait s’enliser à Old Trafford.

Côté United, la situation des gardiens reste instable. Altay Bayindir, titularisé en début de saison, a lui aussi commis plusieurs erreurs. Le staff espère désormais que l’arrivée du jeune belge Senne Lammens (ex-Royal Antwerp) poussera la concurrence vers le haut et stabilisera un secteur clé. Après quatre matchs officiels, les gardiens de MU sont déjà impliqués dans plus de la moitié des buts concédés (6 en tout).

Pour l’international Camerounais, ce prêt en Turquie représente une nouvelle chance de relancer sa carrière et de prouver qu’il peut encore tenir son rang au haut niveau. Reste à savoir s’il saura saisir cette ultime opportunité.