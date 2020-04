Vysshaya Liga, l’arme de survie des bookmakers

Seule compétition encore en jeu en Europe, la Vysshaya Liga de Biélorussie limite la casse sur les sites de paris en ligne.

Qui aurait cru que les parieurs se tourneraient en masse vers le championnat de Biélorussie en cette saison 2019-2020 ? A cause du coronavirus, et des dizaines de compétitions suspendues, la grande majorité des parieurs en ligne se sont trouvé un nouveau terrain de jeu, en l’objet de la désormais bien connue Vysshaya Liga.

Unique championnat européen à se tenir malgré l’épidémie grandissante du Covid-19, le championnat du Belarus reste de facto le seul encore ouvert aux paris chez les bookmakers en ligne, et rencontre un succès improbable, qui permet aux opérateurs d’engranger un minimum d’euros en cette période compliquée. Et tous se sont pris au jeu.

Un championnat qui attire les parieurs

Chez Winamax par exemple, deuxième meilleur site au classement SportyTrader, une parieuse répondant au nom de AmyLouise vient notamment de remporter la somme de 3476€, pour une mise de 38€ sur les huit matches de la dernière journée de Vysshaya Liga.

Si évidemment, la compétition ne permettra ni aux bookmakers ni aux parieurs de remplacer les Champions League et autres Ligue 1 actuellement suspendues, Winamax, Betclic et autres Unibet peuvent donc remercier le tournoi créé en 1992, et qui a notamment vu passer des joueurs tels que Alexander Hleb, ancien d’Arsenal et du FC Barcelone.

En attendant le retour à la normale que l’on espère rapide et sécurisé sur l’ensemble des championnats mondiaux, la Vysshaya Liga prend donc le plein de lumière et joue le rôle de roue de secours pour des bookmakers en crise. Bien que cela reste dangereux et à contre-courant des bonnes pratiques actuelles.