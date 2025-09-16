Mercato : Liverpool vise Carlos Baleba, Manchester United sur les rangs

Liverpool aurait coché Carlos Baleba comme priorité pour le mercato hivernal de janvier, tandis que Manchester United suit de près le jeune milieu camerounais de Brighton. À 21 ans, Baleba impressionne par sa puissance et sa capacité à dicter le rythme au milieu de terrain.

Liverpool prépare déjà ses mouvements pour renforcer son entrejeu lors du mercato hivernal et aurait identifié Carlos Baleba comme la cible prioritaire. Le jeune international camerounais, capable de dicter le tempo du jeu et de combiner puissance et vision, correspond parfaitement aux besoins du coach Arne Slot pour solidifier le milieu des Reds.

Brighton, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec une option d’un an, avait déjà repoussé des offres jugées insuffisantes lors des précédents mercatos. Sa valeur actuelle est estimée à 40 millions d’euros sur Transfermarkt, avec un salaire annuel avoisinant 756 162 euros, soit près de 492 millions de FCFA.

Mais Liverpool n’est pas seul dans ce dossier : Manchester United surveille également la situation du Camerounais. Les Red Devils pourraient rapidement entrer dans la course, déclenchant une bataille intense de Premier League pour s’attacher les services de Baleba, déjà considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Les prochains mois s’annoncent décisifs pour l’avenir de Baleba. Alors que Liverpool prépare sa campagne de Ligue des Champions avec un match inaugural contre l’Atlético Madrid, les dirigeants anglais souhaitent sécuriser un renfort capable d’apporter du dynamisme au milieu. Brighton, conscient de la qualité de son joueur, se montre ferme sur son prix, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Selon Jean II Makoun, ancien international camerounais : « Liverpool est le club qui conviendrait le mieux à Carlos Baleba. Il pourra y progresser, montrer son potentiel et évoluer au plus haut niveau européen. » Cette déclaration confirme l’intérêt croissant des Reds et souligne l’importance de ce transfert pour la carrière de Baleba.

Le duel Liverpool – Manchester United promet d’être l’un des feuilletons les plus scrutés du mercato hivernal.

Dans ce contexte, le futur du lion indomptable sera observé comme un baromètre du marché des transferts et des ambitions des clubs anglais pour la seconde moitié de la saison.