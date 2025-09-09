Lamine Yamal et sa célébration façon LeBron James enflamment l’Espagne (vidéo)

La nouvelle célébration de Lamine Yamal, inspirée de LeBron James, fait beaucoup parler en Espagne. Entre critique médiatique et défense appuyée de son sélectionneur, le prodige du Barça continue de fasciner.

L’essentiel Lamine Yamal a célébré son but en mimant une couronne, à la manière de LeBron James.

Le geste a été interprété diversement en Espagne, certains médias y voyant de l’arrogance.

Luis de la Fuente, son sélectionneur, a pris sa défense en soulignant son éthique de travail exemplaire.

Le 10 août dernier, lors de la victoire du Barça face à Como (5-0) au stade olympique Lluis Companys, Lamine Yamal a inscrit le cinquième but et s’est offert une célébration inédite. Face aux caméras, l’attaquant de 18 ans a simulé la pose d’une couronne sur sa tête, reprenant l’un des rituels iconiques de la star NBA LeBron James. Mais si l’inspiration était claire, l’interprétation en Espagne l’a été beaucoup moins.

Certains commentateurs ont jugé le geste arrogant, indigne d’un « modèle » pour la jeunesse. À tel point que la question a été posée à Luis de la Fuente en conférence de presse avant les qualifications de la Roja pour le Mondial 2026. Sa réponse fut pleine de malice :

« Pour moi, il ne se couronnait pas lui-même. On aurait dit qu’il mettait un chapeau de magicien. Je me suis dit en regardant la télévision : ‘Le gamin a encore fait un tour de magie’. »

Le soutien du sélectionneur

Au-delà de l’anecdote, le sélectionneur espagnol a tenu à rappeler le sérieux du joueur : « On a tendance à mettre en avant des détails superficiels, alors que ce qu’il faut souligner pour les jeunes, c’est que ce garçon travaille comme personne. Il s’entraîne six heures par jour, va à la salle, suit les soins… Tout ce qu’il a obtenu, ce n’est pas à cause d’une fête d’anniversaire ou de la manière dont il célèbre ses buts, mais grâce à son travail. »

Un plaidoyer qui tranche avec la couverture people dont Yamal fait l’objet depuis plusieurs mois. Héritier du mythique numéro 10 du Barça, devenu visage phare d’Adidas et déjà pressenti parmi les favoris du Ballon d’Or, le Catalan est désormais scruté dans sa vie privée comme sur le terrain. Paparazzis en vacances, rumeurs sentimentales avec la chanteuse Nicki Nicole : rien n’échappe à l’œil médiatique.

Depuis ses débuts précoces avec le Barça à 15 ans en 2023, Lamine Yamal vit une ascension fulgurante. Son nouveau statut de star mondiale l’expose à une pression constante, mais son entourage assure qu’il l’accepte avec philosophie. Plus qu’un grand joueur, il aspire à devenir une icône du sport, un rôle qu’il assume avec une aisance déconcertante pour son âge.

Qu’on le veuille ou non, sa célébration « couronne » symbolise ce statut : celui d’un jeune qui rêve déjà d’être le prochain roi du football. Et au vu de son talent et de son travail acharné, il a plus que jamais les moyens de transformer ce rêve en réalité.