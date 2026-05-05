Premier League : Manchester City craque à Everton

Le tournant de la saison ? Il en a tout l’air. Accroché dans un match spectaculaire (3-3) sur la pelouse d’Everton, Manchester City a peut-être laissé filer bien plus que deux points. À trois journées de la fin, la course au titre semble désormais basculer en faveur d’Arsenal.

Dans un Hill Dickinson Stadium en fusion, les Citizens ont été malmenés comme rarement cette saison. Et malgré une fin de match héroïque, le mal est peut-être déjà fait.

Portés par un énorme état d’esprit, les Toffees ont longtemps tenu leur match référence. L’équipe menée par Iliman Ndiaye a fait vaciller City, notamment avec deux buts inscrits en l’espace de cinq minutes en seconde période.

À 3-1, le public d’Everton croyait tenir un exploit retentissant face à l’ogre anglais. Mais comme souvent, Manchester City n’abdique jamais totalement.

Doku sauve City… mais pas totalement

Le réveil est venu trop tard. Erling Haaland a d’abord relancé son équipe à la 83e minute, avant que Jérémy Doku ne prenne ses responsabilités.

L’ailier belge a signé un doublé, dont un but égalisateur au bout du temps additionnel (97e). Un sauvetage in extremis qui évite la défaite, mais qui laisse un goût amer.

Ce nul pourrait peser très lourd. Désormais, Arsenal compte cinq points d’avance avec un match en main. Un scénario rêvé pour les Gunners.

Le calcul est simple : trois victoires lors des trois dernières journées et le club londonien sera sacré champion d’Angleterre. Un titre qui lui échappe depuis 2004 et l’époque mythique des Invincibles.

Pour Manchester City, le constat est brutal. Malgré une réaction d’orgueil, les hommes de Pep Guardiola ne maîtrisent plus leur destin.

Dans ce sprint final, chaque point compte. Et celui perdu à Everton pourrait bien rester dans les mémoires comme celui qui a fait basculer la saison.