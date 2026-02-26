Haaland à Paris : le clin d’œil qui enflamme déjà l’Europe

En pleine saison avec Manchester City, directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après une phase de groupes maîtrisée, Erling Haaland a profité de quelques jours de repos pour s’offrir une parenthèse parisienne.

Sur ses réseaux sociaux, plusieurs clichés de lui dans la capitale française. Tour Eiffel en arrière-plan, atmosphère détendue, sourire discret. Et un message : « Merci Paris ». Simple courtoisie touristique ? Peut-être. Mais lorsque l’un des attaquants les plus redoutés du monde pose ses valises dans une ville qui incarne tant de choses dans le football européen, l’image interpelle.

Pour Haaland, Paris n’est pas une ville neutre. C’est un terrain de souvenirs. En 2020 déjà, sous le maillot du Borussia Dortmund, il avait défié le PSG en Ligue des champions. En 2023, avec Manchester City, il a participé à la conquête européenne des Citizens, s’imposant comme l’un des visages du nouveau football continental.

Paris, c’est aussi le théâtre des Ballons d’Or, la ville où le football se met en scène. Haaland, finaliste sérieux ces dernières années face à Lionel Messi ou Kylian Mbappé, sait ce que représente cette symbolique.

Pour autant, aucune rumeur de transfert n’accompagne cette escapade. Haaland reste concentré sur Manchester City, avec un déplacement à Leeds à préparer ce week-end. Mais dans une ère où les symboles circulent plus vite que les communiqués officiels, une simple visite peut alimenter l’imaginaire.