Manchester City : pourquoi Pep Guardiola a jeté son dévolu sur le Ghanéen Antoine Semenyo

Malgré un secteur offensif déjà riche, Manchester City n’a pas hésité à frapper fort cet hiver. Recruté pour 75 millions d’euros, Antoine Semenyo incarne un choix mûrement réfléchi par Pep Guardiola, davantage tourné vers l’avenir que vers une réponse immédiate à un besoin ponctuel.

Manchester City a officialisé ce vendredi l’arrivée d’Antoine Semenyo en provenance de l’AFC Bournemouth. À 26 ans, l’international ghanéen s’est engagé pour cinq ans et demi avec les Skyblues, jusqu’en 2031. Auteur de dix buts et trois passes décisives en 21 matches cette saison, l’ancien joueur de Bournemouth débarque à l’Etihad avec un statut de valeur montante de Premier League.

Un renfort qui n’a pourtant pas fait l’unanimité au premier regard. Dans un effectif déjà garni d’ailiers et de profils offensifs polyvalents, beaucoup s’interrogeaient sur la pertinence d’un tel investissement, alors que le poste d’avant-centre reste largement occupé par Erling Haaland.

Un profil polyvalent, pensé sur le long terme

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement en FA Cup face à Exeter, Pep Guardiola a tenu à lever toute ambiguïté. Sans isoler ses propos, le technicien catalan a intégré le recrutement de Semenyo dans une réflexion globale sur l’évolution de son attaque.

Pour Guardiola, le Ghanéen coche toutes les cases recherchées : impact immédiat, polyvalence et parfaite connaissance du championnat anglais. Capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche, mais également plus axial grâce à sa vitesse, Semenyo n’est pas perçu comme un simple doublon, encore moins comme une menace directe pour ses coéquipiers.

Le coach mancunien insiste surtout sur la temporalité du projet. Semenyo n’a pas été recruté pour dépanner sur quelques semaines, mais pour accompagner Manchester City sur plusieurs saisons. À un âge jugé idéal, il arrive selon Guardiola au moment où “les meilleures années sont devant lui”, avec la marge de progression attendue à ce niveau.

Une concurrence assumée et saine

Dans l’esprit du staff, l’arrivée de Antoine Semenyo vise aussi à renforcer une rotation offensive appelée à s’inscrire dans la durée. Face à des profils comme Jérémy Doku, Savinho ou Oscar Bobb, la concurrence est assumée, presque recherchée, afin de maintenir un niveau d’exigence constant sur les ailes.

Guardiola l’a d’ailleurs rappelé avec sérénité : le groupe a l’habitude d’intégrer rapidement les nouveaux venus et de leur offrir un cadre propice à la performance. Dans ce Manchester City-là, l’adaptation est collective, et la pression partagée.

Sélectionné pour le match de FA Cup, Semenyo pourrait déjà faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Pas comme une solution d’urgence, mais comme la première pierre visible d’un projet pensé pour durer.