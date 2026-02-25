Manchester United : bénéfice retrouvé, dette record… l’équation impossible ?

Manchester United annonce un retour aux bénéfices pour la première fois depuis un an. Mais derrière l’amélioration comptable, la dette frôle désormais les 1,3 milliard de livres.

À Old Trafford, les chiffres racontent parfois une autre histoire que le terrain. Alors que Manchester United pointe à la quatrième place de Premier League et rêve d’un retour en Ligue des champions, le club a publié des comptes semestriels contrastés : un bénéfice opérationnel de 32,6 millions de livres au 31 décembre 2025… mais une dette totale qui atteint désormais 1,29 milliard de livres.

Un an plus tôt, sur la même période, United affichait une perte de 3,9 millions. Le redressement est réel. Les revenus totaux s’élèvent à 190,3 millions de livres, malgré une baisse de 8 % des recettes commerciales (78,5 M£). La masse salariale a, elle, reculé de 9 %, passant à 75,1 M£. Même les coûts financiers ont été divisés par près de trois, tombant à 13,9 M£ contre 37,6 M£ l’an dernier.

Une montagne de dettes

Mais derrière cette amélioration ponctuelle se cache une structure financière lourde. La dette historique liée au rachat par la famille Glazer demeure. À cela s’ajoutent 295,7 millions de livres sur la ligne de crédit renouvelable — dont 25 millions supplémentaires récemment activés — et plus de 500 millions de livres de passifs, essentiellement des paiements de transferts encore dus.

Au total : 1,29 milliard de livres. Un chiffre qui dépasse largement celui affiché par nombre de clubs européens, même si Everton ou Tottenham ont également alourdi leurs bilans pour financer de nouveaux stades.

Et c’est bien là que réside la prochaine équation : Manchester United envisage une nouvelle enceinte dont le coût pourrait dépasser 2 milliards de livres. Aucun plan de financement n’a encore été officiellement détaillé.

L’ère Ratcliffe : rigueur et restructuration

Depuis l’entrée au capital de Sir Jim Ratcliffe à hauteur de 29 %, le club a enclenché une politique de réduction des coûts sans précédent : 450 postes supprimés, avantages internes supprimés, restructuration profonde des services. Selon la direction, ces économies permettent d’investir davantage dans la data et la performance sportive.

« Nous voyons désormais l’impact positif de notre transformation hors terrain », a déclaré le directeur général Omar Berrada, évoquant une stratégie “football-first”. Une phrase qui rappelle les grandes périodes de reconstruction du club, notamment au début des années 1990 lorsque l’institution s’était modernisée avant l’ère Sir Alex Ferguson triomphante.

Car à Manchester, l’économie et le terrain ont toujours été liés. L’époque des treble winners de 1999 reposait déjà sur une solidité commerciale inédite pour l’époque. Aujourd’hui, le retour en Ligue des champions est plus qu’un objectif sportif : c’est un impératif financier.

Le club respire de nouveau. Mais il avance avec un sac à dos de près d’un milliard et demi sur les épaules. Dans l’histoire des grandes dynasties européennes, rares sont celles qui ont reconquis leur gloire avec une telle pression structurelle.

La question dépasse donc la simple lecture d’un bilan semestriel : Manchester United peut-il redevenir une puissance sportive durable tout en portant l’un des endettements les plus élevés du football mondial ?