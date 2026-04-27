Real Madrid : Davide Ancelotti sur le point de faire son retour à Madrid

Le nom Ancelotti pourrait bientôt résonner à nouveau dans la capitale espagnole. Mais cette fois, ce n’est pas Carlo, mais bien son fils Davide Ancelotti qui pourrait effectuer un retour remarqué du côté de Madrid.

Actuellement adjoint au sein de la sélection brésilienne aux côtés de son père, le technicien italien de 36 ans pourrait franchir un cap majeur dans sa jeune carrière après la Coupe du Monde 2026.

Selon les informations de Radio Marca, Davide Ancelotti figure parmi les profils étudiés pour prendre la relève d’Iñigo Pérez, dont l’avenir sur le banc reste très incertain. Les rumeurs autour d’un départ du technicien espagnol se multiplient ces dernières semaines.

Dans ce contexte, l’ancien adjoint du Real Madrid apparaît comme une option crédible aux yeux des dirigeants. Une nomination qui marquerait un retour dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

Ancelotti va-t-il enfin sortir de l’ombre de son père ?

Jusqu’ici, Davide Ancelotti a principalement évolué dans l’ombre de son père, accumulant de l’expérience dans plusieurs grands clubs européens. Mais ce nouveau projet pourrait représenter sa première véritable opportunité en tant qu’entraîneur principal.

Le défi serait de taille, notamment dans un club ambitieux situé dans le quartier de Vallecas, où la pression et les attentes restent élevées malgré des moyens plus modestes que les cadors de Liga.

Affaire à suivre donc, mais une chose est certaine : le nom Ancelotti n’a pas fini de faire parler en Espagne.