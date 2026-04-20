Arsenal : Jurriën Timber ciblé par le Real Madrid

À la recherche de renforts défensifs, le Real Madrid s’intéresse à Jurriën Timber. Mais Arsenal n’a aucune intention de laisser filer son défenseur.

Le Real Madrid continue de scruter le marché des transferts à la recherche de profils capables de renforcer sa défense. Dans cette optique, le club madrilène aurait coché le nom de Jurriën Timber, actuellement sous contrat avec Arsenal.

Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, l’international néerlandais correspond parfaitement aux critères recherchés par les Merengue. Une piste étudiée notamment dans la perspective d’anticiper la succession de certains cadres défensifs.

Selon plusieurs sources, le Real Madrid suit de près les performances de Timber, dont la capacité à jouer à plusieurs postes en défense fait l’unanimité. À seulement 24 ans, le joueur combine solidité défensive, qualité de relance et intelligence tactique.

Un profil rare, qui s’inscrit dans la stratégie madrilène visant à rajeunir progressivement son effectif tout en maintenant un haut niveau de compétitivité.

Mais si l’intérêt est réel, le dossier s’annonce rapidement complexe.

Arsenal ferme totalement la porte

Du côté d’Arsenal, la position est claire : Jurriën Timber est considéré comme un élément clé du projet. Les dirigeants londoniens n’envisagent pas de le céder et travaillent même à sécuriser son avenir avec une prolongation de contrat.

Pour espérer ouvrir des discussions, il faudrait une offre avoisinant les 100 millions d’euros, un montant jugé très dissuasif, y compris pour le Real Madrid.

Dans ces conditions, un départ apparaît aujourd’hui hautement improbable. Le dossier reste ouvert sur le principe, mais la réalité du marché laisse peu de place à une issue favorable pour les Merengue.

Sauf retournement de situation, Jurriën Timber devrait donc rester un pilier du projet d’Arsenal la saison prochaine.