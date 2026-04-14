Arsenal : Mikel Arteta répond aux critiques : « Je suis en feu »

Leader en Premier League et bien placé en Ligue des champions, Arsenal reste sous pression. Mikel Arteta a livré un discours fort pour balayer les critiques avant le sprint final.

Arsenal avance, mais Arsenal doute encore. À l’approche du quart de finale retour de Ligue des champions face au Sporting CP, les Gunners se retrouvent à un moment charnière de leur saison. Victorieux à l’aller à Lisbonne (1-0), les Londoniens abordent ce rendez-vous avec un avantage… mais aussi avec une certaine fébrilité qui interroge.

Car malgré une première place en Premier League, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas totalement dissipé les doutes. Leur domination affichée en début de saison s’est légèrement érodée, et le spectre d’un effondrement dans le money-time refait surface, comme lors des saisons précédentes.

Arteta assume et contre-attaque

Face à ces interrogations, Mikel Arteta n’a pas fui. Bien au contraire. Présent en conférence de presse, le technicien espagnol a livré un message fort, presque incandescent.

« Je n’éprouve pas de peur. De la fougue à l’état pur. (…) Je suis en feu ! », a-t-il lancé,

affichant une détermination totale à l’approche de ce rendez-vous crucial.

Conscient de l’histoire du club, Arteta insiste sur la portée de l’instant : « Nous essayons de réaliser quelque chose qui n’a jamais été fait dans l’histoire du club, en 140 ans. » Un rappel clair : Arsenal n’a jamais remporté la Ligue des champions, et l’opportunité actuelle est unique.

L’entraîneur refuse également de céder à la pression extérieure. Alors que certains observateurs espèrent un faux pas des Gunners, il relativise : « Un seul supporter qui s’exprime face à 60 000 à l’Emirates ? Ça ne me touche pas. »

Un sprint final sous haute tension

Sur le plan domestique, la situation reste tout aussi délicate. Arsenal possède une avance de six points sur Manchester City, mais celle-ci s’est réduite après avoir culminé à neuf unités. Et surtout, les hommes de Pep Guardiola disposent d’un match en retard, ainsi que d’un affrontement direct à venir.

Autrement dit, tout peut encore basculer. Entre une potentielle désillusion en coupes nationales et une pression constante en championnat, Arsenal joue gros dans les semaines à venir.

Mais pour Arteta, le message est clair : il n’est plus question de douter. « Nous sommes très proches du but », martèle-t-il. Reste désormais à transformer cette promesse en trophées, seul véritable juge de paix au très haut niveau.