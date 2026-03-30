Mercato : Xabi Alonso proche d’un nouveau club 

Libre depuis son départ du Real Madrid, Xabi Alonso pourrait rebondir dès cet été. Liverpool apparaît comme sa destination la plus probable.

Sans banc depuis son départ du Real Madrid en janvier dernier, Xabi Alonso reste l’un des entraîneurs les plus convoités du marché. Et selon plusieurs sources européennes, l’Espagnol pourrait rapidement retrouver un projet d’envergure.

Sa prochaine destination semble même se dessiner de plus en plus clairement. D’après les informations concordantes venues d’Espagne et d’Allemagne, l’ancien milieu de terrain pourrait prendre la direction de Liverpool dès la saison prochaine.

Liverpool prépare déjà l’après Slot

Du côté des Reds, la situation d’Arne Slot fragilise le projet en cours. Malgré un mercato ambitieux, les résultats peinent à suivre, et la pression monte autour de l’entraîneur néerlandais.

Un tournant pourrait intervenir rapidement, notamment en fonction du parcours du club en Ligue des champions. En interne, Liverpool réfléchirait déjà à un nouveau cycle, avec Xabi Alonso comme priorité.

Le technicien espagnol connaît bien l’environnement du club, où il a évolué comme joueur entre 2004 et 2009. Un lien fort qui joue clairement en sa faveur dans ce dossier.

Selon certaines sources, Liverpool n’a jamais réellement coupé les ponts avec Xabi Alonso. Déjà approché en 2024, il avait alors décliné la proposition. Mais la situation a évolué depuis.

Le profil du technicien, reconnu pour ses idées de jeu et sa capacité à structurer un collectif, correspond parfaitement aux attentes des dirigeants.

Après ses expériences à Leverkusen et Marseille, et un passage plus court que prévu au Real Madrid, Alonso pourrait ainsi s’inscrire dans un projet de reconstruction ambitieux.

Si certaines sources évoquent déjà une arrivée programmée cet été, rien n’est encore officiellement acté. L’évolution de la situation sportive de Liverpool dans les prochaines semaines sera déterminante.

Mais une chose est certaine : Xabi Alonso reste au cœur du mercato des entraîneurs. Et son avenir pourrait bien s’écrire à Anfield.

Affaire à suivre.