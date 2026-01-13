Xabi Alonso garde la cote : 3 club à l’affût de l’entraîneur limogé du Real Madrid

À peine refermé le chapitre madrilène que l’avenir de Xabi Alonso alimente déjà les discussions en Europe. Son passage au Real Madrid, écourté et marqué par un échec sportif, n’a visiblement pas entamé la réputation du technicien basque, toujours perçu comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération.
Arrivé l’été dernier avec l’ambition d’ouvrir un nouveau cycle à Concha Espina, Alonso n’a jamais réussi à installer durablement ses idées. Entre une direction peu réceptive, des tensions avec plusieurs cadres du vestiaire et un contexte rapidement devenu pesant, l’ancien milieu de terrain a vu son projet s’essouffler en quelques mois. Un revers d’autant plus marquant qu’il sortait d’une expérience unanimement saluée au Bayer Leverkusen, où son travail avait impressionné toute l’Allemagne.
Malgré cet épisode compliqué, sa cote reste élevée sur le marché. Selon le quotidien AS, trois clubs majeurs réfléchissent déjà à l’idée de miser sur lui à moyen terme. Aucun mouvement imminent n’est à prévoir, mais les lignes pourraient rapidement bouger.
Le premier nom évoqué est celui de Manchester City. L’avenir de Pep Guardiola demeure incertain à plus ou moins long terme, et un départ du Catalan à l’issue de la saison prochaine n’est pas exclu outre-Manche. En interne, Xabi Alonso est vu comme un successeur crédible, capable de prolonger une certaine philosophie de jeu.
Autre piste prestigieuse : Liverpool, un club où Xabi Alonso a laissé une trace profonde durant sa carrière de joueur. À Anfield, son nom circule avec insistance en coulisses, dans un contexte où Arne Slot fait face à des critiques croissantes malgré un projet encore récent. Sans remettre en cause une décision immédiate, certains dirigeants des Reds voient en Alonso un profil capable d’incarner un nouveau cycle, à la fois moderne et chargé d’ADN maison, ce qui pourrait accélérer les choses si la situation sportive venait à se tendre.
Enfin, le Bayern Munich garde également un œil attentif sur l’ancien international espagnol. Bien connu en Bavière pour y avoir évolué sous Pep Guardiola lors de son passage comme joueur, Alonso bénéficie d’une image très positive en interne. Pour l’instant, rien n’indique un changement imminent sur le banc, Vincent Kompany donnant satisfaction. Mais dans un club où l’anticipation est une culture, son nom figure clairement parmi les options crédibles pour l’avenir.
En dépit de son échec au Real Madrid, Xabi Alonso reste donc considéré comme un entraîneur de très haut potentiel. Sa capacité à construire un projet, à imposer une identité de jeu et à gérer la pression des grands clubs continue de séduire. La suite de sa carrière ne devrait pas tarder à s’écrire… et elle pourrait bien le ramener très vite sur le devant de la scène européenne.