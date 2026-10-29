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Everton cible Orri Oskarsson pour renforcer son attaque en janvier

jeudi 29 octobre 2026 - 13:30

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Everton prépare activement le recrutement d’un attaquant en vue du mercato de janvier, avec Orri Oskarsson, l’avant-centre de la Real Sociedad, figurant parmi les principales pistes étudiées. Sous la direction de David Moyes, le club de la Merseyside veut combler un besoin évident en attaque.

Everton cible Orri Oskarsson pour renforcer son attaque en janvierAngleterre

Un seul attaquant reconnu à Everton cet automne

La situation offensive d’Everton est préoccupante depuis l’été. Après la vente de Beto à la Fiorentina, le club s’est retrouvé avec seulement Thierno Barry comme seul attaquant référencé. Cette lacune d’effectif explique l’urgence à recruter dès janvier un renfort au poste de buteur.

Un profil en croissance au service du club

Orri Oskarsson, 22 ans, s’est affirmé depuis son arrivée à la Real Sociedad en 2024 en provenance du FC Copenhague. L’international islandais a marqué 9 buts en Liga la saison dernière, contribuant au sacre en Copa del Rey de son équipe. Cette saison, il compte 3 réalisations en 8 rencontres de championnat, tout en affichant une belle efficacité internationale avec 5 buts en 6 matchs durant l’année en cours.

Doté d’une grande taille (1,85 m) et d’une présence physique importante, Oskarsson est aussi reconnu pour son calme devant le but et sa capacité à mener la ligne d’attaque, qualités recherchées par Everton.

Une concurrence anglaise importante

Le profil du joueur suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, dont Tottenham, Newcastle, Sunderland et Brentford, ce qui pourrait compliquer la tentative d’acquisition d’Everton. Toutefois, le besoin urgent des Toffees pourrait leur donner un avantage dans les négociations.

Un mercato hivernal à suivre

Pour Everton, la faisabilité de ce transfert dépendra principalement du prix demandé par la Real Sociedad, ainsi que de la volonté du club espagnol de laisser partir son attaquant en cours de saison. Aucun négociation avancée n’est signalée pour l’instant, mais le club anglais scrute clairement le dossier avec attention.

Ce potentiel recrutement s’inscrit dans une stratégie de développement du club, visant à intégrer un joueur capable d’apporter un impact immédiat tout en disposant d’une marge de progression intéressante.

Décryptage FootLégende
Ce qu’il faut retenir pour Everton

Everton a un besoin urgent de renfort offensif. Orri Oskarsson, avec ses performances récentes et son profil physique, pourrait bien répondre à cette exigence tout en offrant un potentiel de progression.

En clairOskarsson est la cible principale d’Everton pour janvier, suite à un été sans recrue pour remplacer Beto.
Pourquoi c’est importantAvec un seul attaquant reconnu dans l’équipe, un renfort est crucial pour améliorer la profondeur et la qualité dans le secteur offensif.

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